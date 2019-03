Dragnea ramane in spital cateva zile si ar putea fi operat. Liderul PSD era citat luni la Inalta Curte

Liviu Dragnea nu va participa duminica la alegerea presedintelui filialei PSD Braila, ci va ramane in spital, unde a fost internat sambata, potrivit surselor Digi 24.

Social-democratii din Braila se asteptau ca astazi sa isi aleaga un nou presedinte de filiala – in locul lui Mihai Tudose, care a plecat la Pro Romania – in prezenta lui Liviu Dragnea.

Potrivit Digi 24, insa, Dragnea i-a anunta deja pe braileni ca nu va putea participa astazi la actiunea lor. Motivul: medicii au decis sa-l tina in spital pentru a-l supune unor investigatii amanuntite. In baza rezultatelor acestor investigatii, se va decide daca Dragnea va fi supus sau nu unei interventii chirurgicale, in zilele urmatoare.

Diagnosticul stabilit de medici este dubla hernie de disc si trebuie sa stea la pat, a dezvaluit Codrin Stefanescu la Antena 3.

“Medicii au stabilit aseara sa il interneze si i-au interzis sa iasa din spital, sa inceapa sa isi faca tratament. Vor decide medicii daca este nevoie de operatie, interventie chirurgicala sau nu in cursul acestei zile. In orice caz nu l-au lasat sa se deplaseze. Au zis ca a riscat foarte mult cu acele dureri sa mearga in tot turneul prin tara”, a afirmat si Codrin Stefanescu, duminica, pentru MEDIAFAX.

Liviu Dragnea era citat luni la Inalta Curte, pentru un nou termen in apelul pe care l-a facut fata de sentinta din dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Reamintim ca sambata Liviu Dragnea a fost internat la o clinica privata imediat dupa ce terminat intalnirea de la Snagov cu membrii filialei PSD Ilfov. Dragnea a acuzat mari dureri de spate in timpul intalnirii si al discursului pe care l-a tinut la Snagov.