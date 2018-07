Dragnea: PSD şi ALDE ar putea avea un candidat unic la alegerile prezidenţiale. Vom termina analiza în toamnă

PSD şi ALDE ar putea avea un candidat unic la alegerile prezidenţiale din 2019, a anunţat, duminică seară, liderul PSD, Liviu Dragnea. El a spus că este deschisă varianta unui candidat unic, care “poate să fie de la PSD sau poate să fie de la ALDE”, susţinând că acesta va fi desemnat după o analiză serioasă, raţională, ci “nu pe orgolii şi mândrii găunoase”. “Vom termina analiza în toamnă, spre sfârşitul anului, nu e grabă”, a afirmat Dragnea.

“Candidatul la alegerile prezidenţiale va fi desemnat după o analiză foarte serioasă, nu pe orgolii, ci pe raţiune. Este deschisă posibilitatea de candidat unic şi o să o pitrocim foarte bine, o să o gândim f bine, să vedem care e varianta cu cele mai mari şanse de reuşită. Am vorbit cu domnul Tăriceanu şi am convenit că orice variantă este deschisă, însă o s-o gândim foarte bine. O să vorbim cu toţi colegii noştri şi să vedem care este varianta cu cele mai mari şanse de reuşită. Va fi o analiză nu bazată pe orgolii şi mândrii găunoase (…) Candidatul poate să fie de la PSD, poate să fie de la ALDE, pentru că miza cea mai mare e să câştigăm alegerile, ca să ducem mai departe acest program de guvernare şi această creştere economică cum România nu a mai avut”, a declarat liderul PSD la România TV.

El a afirmat că această analiză, care va fi făcută separat de PSD şi ALDE, a început şi va fi terminată “în toamnă, spre sfârşitul anului, pentru că nu e grabă”.