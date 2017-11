Dragnea: PSD nu a plătit niciun leu vreunei firme din SUA pentru întâlniri cu oficiali americani

edintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri că partidul nu a plătit niciun leu vreunei firme americane care să-i faciliteze întâlniri în SUA cu oficiali americani.

Întrebat dacă PSD a plătit 100.000 de dolari unei firme din SUA pentru ca el să aibă întâlniri cu oficiali americani, Dragnea a spus că a verificat iar partidul nu are niciun contract “de genul ăsta”.

“Am citit și eu informația dimineață și am sunat la partid, foarte mirat, mă gândeam că poate cineva de la partid a avut nu știu ce idee. PSD nu are niciun contract cu nicio firmă de genul ăsta și cu atât mai puțin a plătit vreun leu. (…) Totuși, 100.000 e o sumă mică pentru mine, nu? PSD nu are niciun contact cu nicio firmă de genul ăsta și nu a plătit niciun leu niciunei firme”, a afirmat Liviu Dragnea, la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă îl cunoaște pe Gheorghe Dimitrescu, consilier al lui Florin Iordache, Dragnea a spus că nu.

“Eu am verificat la partid, nu există”, a menționat el.

Chestionat dacă intenționează să facă o vizită în SUA în perioada următoare, liderul PSD a răspuns: “Nu intenționez, dar dacă o să primesc o invitație și o să fiu lăsat să plec, o să o onorez cu plăcere”.

El a adăugat că Florin Iordache nu i-a spus niciodată că îi pregătește o vizită în SUA.

Un site specializat în monitorizarea activității Congresului SUA și a activităților de lobby — Legistorm — a publicat joi un articol în care relatează că Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților și lider de partid, încearcă să aranjeze întâlniri cu vicepreședintele american Mike Pence și președintele Camerei Reprezentanților, Paul Ryan.

Sursa citată notează că Dragnea a fost condamnat anul trecut la doi ani de închisoare cu suspendare pentru tentativă de fraudare a unui referendum vizând demiterea președintelui României. Potrivit unor recente notificări făcute Ministerului Justiției din SUA citate de ziarista Keturah Hetrick, care semnează articolul, PSD plătește 100.000 de dolari pentru a-l prezenta pe acesta “cât mai repede posibil” lui Pence și Ryan și pentru a-i aranja “întâlniri în plan politic, media și academic”. (Agerpres)