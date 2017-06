Dragnea: PSD e sub asediu. Grindeanu e exclus din PSD. Miercuri se voteaza motiunea de cenzura

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a prezentat joi ultimele decizii – excluderea lui Sorin Grindeanu din PSD si initierea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului – dar si viziunea sa despre criza politica pe care social-democratii o adancesc prin demersul lor istoric din Parlament.

Mai exact, Dragnea sustine ca PSD e sub asediu, ca Grindeanu este “o unealta” si in spatele refuzului sau de a demisiona este de fapt “o coordonare profesionista”, a unui “grup ilegitim care a ocupat Palatul Victoria”.

Dragnea a spus de vina pentru aceasta criza e Grindeanu, care nu a inteles cum functioneaza democratia si nu si-a dat demisia. Dragnea a admis insa ca si el poarta o parte din vina, pentru ca a avut incredere in Grindeanu.

“Am avut azi o sedinta in care s-a discutat de situatia creata in urma refuzului lui Sorin Grindeanu de a-si da demisia, de a respecta decizia PSD si ALDE. In acest context, mai multi colegi au propus excluderea lui Grindeanu din PSD, o decizie care a fost aprobata in unanimitate.

PSD a luat decizia, dupa ce s-a consultat cu ALDE, ca luni sa se depuna motiune de cenzura impotriva guvernului, iar miercuri sa fie dezbatura si votata”, a spus Liviu Dragnea dupa sedinta CExN de joi.

In ceea ce-l priveste pe Sorin Grindeanu, care refuza sa demisioneze, Dragnea a spus: “Nu ne-am dorit aceasta situatie. Si eu, si majoritatea colegilor am crezut, am sperat (…) ca premierul va intelege ca acestea sunt regulile democratiei si ca va trebui sa isi prezinte demisia. PSD a luat aceasta decizie, pe care eu o regret, dar aici s-a ajuns.

Daca ar fi dorit sa nu se prelungeasca aceasta criza, poate am fi ajuns la o solutie amiabila. Azi poate eram la Cotroceni la consultari. Seara asta numeam un prim-ministru si declansam procedurile pentru instalarea unui nou guvern”.

Dragnea a spus ca s-a ajuns intr-o asemenea criza politica pentru ca in ultimele luni premierul nu a mai comunicat bine cu ministrii.

“In ultimele doua luni, majoritatea ministrilor veneau si la mine si la partid, plangandu-se ca nu reuseau sa aiba o comunicare normala cu premierul, ca sunt blocaje pe care ar trebui sa le rezolve prim-ministrul. Am avut mai multe discutii cu Sorin Grindeanu si m-a asigurat ca se vor regla aceste lucruri”, a mai spus presedintele PSD.

“Au fost mai multi ministri care intentionau de mai mult timp sa plece din Guvern din aceasta cauza”, a subliniat Dragnea, mentionand ca a cerut ministrilor sa nu faca asta. “Am sperat sa se gaseasca o rezolvare”, a mai spus seful PSD.

“Multi ministri voiau sa ia decizia (de a pleca – n. red.), ca nu voiau sa fie aratati cu degetul, ca partea lor din programul de guvernare nu a fost pusa in practica”, a repetat Dragnea.

Dragnea s-a referit si la intalnirea de luni seara, care, spune el, a avut loc cu raportul evaluarilor pe masa. “Nu a fost prea interesat de el”, a spus Dragnea, referindu-se la Grindeanu.

In opinia lui Dragnea, PSD este acum sub asediu. “PSD este sub asediu si nu este sub asediu politic. Nu-mi dau seama cine sunt cei care stau in spatele aceste actiuni, dar este o actiune profesionista”, a spus seful PSD.

Dragnea a continuat in aceeasi idee, afirmand ca Grindeanu este “o unealta”, ca este mult schimbat fata de cum il stia. “In opinia noastra, Grindeanu este o unealta. Dar a cui?…”, a intrebat el retoric.

Referindu-se la discursul lui Grindeanu de miercuri seara, pe care afirma ca nu l-a urmarit integral, Dragnea a afirmat: “Toti au spus ca Grindeanu parca avea in spate ceva care il obliga sa spuna acele lucruri. Au spus oameni care il cunosc de multi ani…”.

