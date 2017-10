Dragnea: Proiectul de buget va fi depus la Parlament în noiembrie și adoptat la început de decembrie

Proiectul de buget pentru 2018 ar urma să fie depus la Parlament în luna noiembrie și, cel mai probabil, adoptat la finele aceleiași luni sau în primele zile ale lunii decembrie, a declarat luni seara președintele PSD, Liviu Dragnea.

“Am discutat, deja, de săptămâna trecută și în coaliție și cu colegii de la Guvern și le-am spus că, până la urmă, ne asumăm noi dacă este o mică întârziere a bugetului în Parlament, dar important este ca toate măsurile pe care le-am decis să poată să fie adoptate, pentru că proiectul de buget trebuie să cuprindă toate măsurile de care am vorbit. Și este nevoie de procedurile guvernamentale, procedurile legale, procedurile administrative și de transparență pentru ca toate aceste măsuri să fie adoptate. Eu cred că în cursul lunii noiembrie proiectul de buget va fi depus la Parlament, sfârșit de noiembrie, în primele zile ale lui decembrie bugetul să fie adoptat”, a declarat Liviu Dragnea la finalul unei întrevederi pe tema proiecției bugetare pe 2018 pe care liderii coaliției de guvernare au avut-o cu premierul Mihai Tudose, luni seară, la Vila Lac 1.

Referitor la discuțiile purtate asupra proiectului de buget pentru 2018, președintele PSD a precizat că vestea bună este că se vor respecta țintele de deficit și în 2018.

“Vestea bună, de fapt nu e o noutate pentru noi, se respectă țintele de deficit sub 3% pentru anul 2018. S-a discutat și despre rectificarea pozitivă care va fi în acest an și pe acest an deficitul va fi sub 3%”, a spus Dragnea.

Liderul social-democraților a adăugat, în context, că definitivarea proiectului de buget pentru 2018 depinde și de avizul CSAT.

“Sigur că depindem și de avizul de la CSAT, care nu cred că o să întârzie”, a afirmat Dragnea.

Tot el a precizat că la Vila Lac 1 au avut loc discuții pe temele privind transferul contribuțiilor de la angajator la angajat și split TVA.

“Am vorbit firesc și despre transferul contribuțiilor, despre split TVA, săptămâna trecută am avut o o ședință a coaliției și astăzi le-am spus colegilor că am transmis amendamentele la Senat domnului Eugen Teodorovici pentru a le adopta în comisia de specialitate”, a mai spus Dragnea. (Agerpres)