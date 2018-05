Dragnea pleaca in Elvetia chiar in ziua in care Inalta Curte va da verdictul in dosarul angajarilor fictive

Presedintele Camerei Depuatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, va efectua in perioada 29-31 mai o vizita oficiala la Berna, in cadrul unui eveniment al Consiliului National al Confederatiei Elvetiene. Pe 29 mai, urmeaza sa se dea sentinta in dosarul angajarilor fictive la DGASPC Teleorman, dosar in care DNA cere sapte ani si jumatate de inchisoare.

Conform memorandumului aprobat de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, liderul PSD va avea o intrevedere cu presedintele Confederatiei Elvetiene, Alain Berset, si cu presedintele Consiliului National Dominique de Buman. In aceeasi vizita se va intalni si cu presedintele Comisiei pentru politica externa a Consiliului Statelor.

Printre temele de discutie vor fi: viitoarea contributie a Elvetiei la fondul de Coeziune a UE, relatiile economice bilaterale si prioritatile viitoarei presedintii a Romaniei la Consiliul EU.

Liviu Dragnea va fi insotit de vicepreseedintele Camerei Deputatilor, deputatul PSD Gabriel Vlase.

Plecarea liderului PSD coincide cu pronuntarea ICCJ in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman din 29 mai, in care DNA a cerut condamnarea lui Dragnea la sapte ani si jumatate de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu si o pedeapsa de doi ani si jumatate pentru instigare la fals intelectual. De asemenea, procurorii au cerut anularea suspendarii condamnarii de doi ani din dosarul Referendumul.

In cazul fostei sotii a lui Dragnea, Bombonica Prodana, procurorii au cerut suspendarea procesului, avand in vedere ca aceasta si-a achitat partea de prejudiciu.

O pedeapsa de sapte ani si jumatate de inchisoare a fost ceruta de procurorul DNA si pentru Alesu Floarea si Rodica Milos, in timp ce pentru ceilalti inculpati au fost solicitate pedepse de trei ani si sase luni de inchisoare.

