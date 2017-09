Dragnea: Nu cred ca e corecta pozitia lui Iohannis, cu ultimatumuri. In Parlament se fac legile!

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a atacat din nou pe presedintele Klaus Iohannis, in contextul avizului negativ dat de CSM modificarii Legilor Justitiei. In plus, liderul social-democrat a tinut sa sublinieze ca “legile se fac in Parlament”.

“CSM a dat un aviz negativ total ca (membrii CSM – n.red.) nu sunt de acord cu ce scrie acolo. O parte dintre cei care sunt priviti de aceste legi au alt punct de vedere – Uniunea Judecatorilor, o serie de magistrati.

Nu cred ca pozitia presedintelui Iohannis este pozitia corecta – ultimatumuri date, legile trebuie sa fie ingropate, sa dispara, pentru ca procurorii din CSM si alti 3 judecatori au spus asa, in conditiile in care cea mai mare parte a magistratilor din Romania sustin Legile Justitiei.

Asta nu inseamna ca Parlamentul nu are dreptul sa dezbata aceste legi. Majoritatea din Parlament are posibilitatea sa porneasca dezbateri serioase pe aceste proiecte de legi, creand un cadru in care toate institutiile sa vina sa se exprime si sa iasa un pachet dorit de toata lumea de buna credinta.

Cred ca Parlamentul mai are dreptul sa legifereze. Abuzul este important, dar este consultativ. In Parlament este locul unde se fac legi in Romania, acolo unde o sa fie dezbateri transparente, deschise, cu buna credinta. Este foarte greu sa credem ca acolo a fost vorba de buna credinta”, a declarat Dragnea, vineri seara, in conferinta de presa sustinuta dupa mai multe ore de discutii cu colegii din PSD.

Liderii social-democrati s-au reunit, vineri, la Sucevita, pentru a discuta mai multe masuri luate de Guvern.

Amintim ca, joi, CSM a dat aviz negativ pe modificarea Legilor Justitiei, votul fiind de 10-8.

Seara, ministrul Tudorel Toader a transmis un mesaj catre CSM, spunand ca “exista si modelul multor state care nu au CSM” si ca “numai printr-o modificare a Constitutiei ne-am putea duce cu gandul la o desfiintare a CSM”.

Vineri, presedintele Klaus Iohannis a subliniat ca votul din CSM ar trebui sa ii dea de gandit ministrului Justitiei, Tudorel Toader, adaugand ca “e inimaginabil sa se faca o reforma a sistemului impotriva sistemului”.

