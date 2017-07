Dragnea: Nu am nicio afacere in Brazilia. Totul pleaca de la personajul malefic Soros

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca nu are nicio afacere in Brazilia si nicio legatura cu ancheta DNA, afirmand ca “totul pleaca de Soros”.

“Sa o iau inginereste. Nu am nicio afacere in Brazilia, nu am nicio afacere in nicio alta tara. Nu am dus bani in Brazilia, nu am transferat bani in nicio alta tara. Declaratia mea de avere este foarte clara”, a declarat presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Romania Tv, solicitat sa lamureasca acuzatiile care iti sunt aduse.

Liviu Dragnea a sustinut ca documentul in baza caruia ii sunt aduse acuzatiile legate presupusele sale afaceri nu este asumat de nicio institutie.

“Nu este un document, un document trebuie sa fie asumat de cineva, trebuie sa aiba un numar de inregistrare, o semnatura, o stampila, trebuie sa fie asumat de o institutie. (…) Acest document era fluturat de un individ Nitulescu prin anul 2012, acelasi document, era fluturat pe la presa in campania electorala si spunea ca este un document de la DGPI sau de la Politie. Nu exista nicio asumare a DGPI”, a spus Liviu Dragnea.

Dragnea a sustinut ca nu are nicio legatura cu ancheta DNA legata de Brazila.

“Nu are cum sa aiba legatura cu mine nicio ancheta legata de Brazilia pentru ca nu am afaceri in Brazilia, nu am nicaieri si nu am facut nicaieri nicio infractiune”, a spus Dragnea.

Social-democratul a sustinut ca “totul pleaca de la Soros”.

“In ultimele luni am avut pozitii destul de dure si le am in continuare vizavi de acest personaj malefic care este George Soros si ii transmit si acum: Nu o sa cedez! Totul pleaca de la Soros, de la raul pe care vrea sa-l faca in aceasta tara si nu numai in aceasta tara. E simplu. (…) E o certitudine ca e o chestiune foarte organizata”, a spus Liviu Dragnea.