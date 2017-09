Dragnea neaga orice relatie cu fostul sef al CNAS, retinut de DNA. Procurorii sustin contrariul (interceptari)

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, la Parlament, ca nu exista niciun fel de influenta a sa in numirea lui Marian Burcea la conducerea CNAS, in aceeasi zi in care acesta a fost retinut de procurorii DNA, care sustin insa contrariul.

“Nu eu l-am propus pe domnul Burcea, asta nu inseamna ca am avut sau am o parere proasta despre dumnealui, dar daca anchetatorii au ajuns la aceasta concluzie, sa mearga pe aceasta linie.

Nu exista niciun fel de influenta a mea in propunea sau numirea domnului Burcea la Casa de Sanatate. Mai mult nu vreau sa comentez despre ce este in dosar, pentru ca nu stiu”, a afirmat Liviu Dragnea.

Declaratia sa a fost facuta dupa ce presa i-a transmis ca procurorii au precizat, in referatul dosarului privind Casa de Asigurari de Sanatate, ca Marian Burcea a fost numit la sefia CNAS in baza relatiilor pe care le-a avut cu “seful partidului cu majoritate parlamentara”.

“Sa investigheze, sa vedem ce afla”, a continuat Dragnea, cu referire la procurorii DNA.

Numirea presedintelui CNAS Marian Burcea “avea la baza relatiile bune dintre viitorul presedinte si seful partidului cu majoritate parlamentara”, potrivit afirmatiilor facute intr-o interceptare de doctorul Corneliu-Dan Blendea, seful Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Ilfov, informatia regasindu-se in referatul cu propunerea de arestare preventiva in dosarul decontarilor fictive de servicii medicale de ingrijire la domiciliu, obtinut de News.ro.

“In ziua de 7 martie 2017, cu prilejul unei vizite in biroul directorului Munteanu Ovidiu din CASMB, colaboratorul Ion Alina-Andreea l-a intalnit si pe Blendea Corneliu-Dan, seful Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Ilfov, care a anuntat anticipat numirea inculpatului Burcea Marian in functia de presedinte al CNAS.

Potrivit afirmatiilor facute de doctorul Blendea Corneliu-Dan, numirea presedintelui CNAS avea la baza relatiile bune dintre viitorul presedinte si seful partidului cu majoritate parlamentara”, noteaza procurorii, fiind prezentata transcrierea convorbirii care a avut loc in biroul sefului CASMB.

Zece zile mai tariu, pe 17 martie, premierul Sorin Grindeanu l-a numit pe Burcea, medic oftalmolog, in fruntea CNAS.

Intr-o discutie interceptata de procurori, Blendea ii spune lui Ion ca Marian Burcea a venit la el sa-i spuna “ca are propunere” ca presedinte la Casa Nationala.

“Bai, este un om care este prietenul lu’ Liviu de multa vreme si medicul personal si a lu’ nevasta-sa si a lu’ fiu-sau cu ochii, cu…. A fost pe la mine cu Toba ieri. Am avut o vizita foarte frumoasa si niste discutii foarte misto. Ba, is oameni elevati, in pana mea…

(…) Fostul ministru. Baiat! N-are legatura cu nimic, pe cuvantul meu. Ce cultura, si mai ales ce… Si Marian… Ma rog, el a venit cu o fosta, doamna fosta presedinta a Curtii Supreme, pacienta la mine acolo si am vorbit mai multe, inclusiv ca trebuie sa dam un raspuns de curand ca are aceasta propunere. El de la PSD si asta, Vulcanescu, de la ALDE”, ii spun Blendea.

“Faptul ca presedintele CNAS ar fi fost numit pe criterii politice are relevanta in cauza, intrucat poate oferi explicatii pentru atitudinea ulterioara a inculpatului Burcea Marian, de impiedicare a constatarii fraudelor comise de furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu”, afirma procurorii.

Vineri, Marian Burcea a fost retinut de DNA in dosarul decontarilor fictive de servicii medicale la domiciliu, fiind acuzat de constituirea unui grup infractional organizat si folosirea influentei in exercitiul functiei de conducere in scopul obtinerii de foloase necuvenite.

In aceeasi zi, premierul Mihai Tudose l-a demis pe Burcea si l-a numit interimar pe Razvan Teohari Vulcanescu.