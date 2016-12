Dragnea: Miercuri voi anunta numele premierului propus de PSD. Nu voi porni un razboi politic

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca va anunta miercuri, dupa consultari in partid si cu aliatii de la ALDE, ce decizie ia in privinta nominalizarii propunerii de premier.

El a adaugat, la Antena 3, ca nu doreste un “razboi politic” pe acest subiect, precizand ulterior, intr-o alta interventie la RTV, ca “nu va fi niciunul dintre cei care a aparut la televizor”.

“Nu am de gand sa pornesc niciun razboi politic, niciun razboi inutil. (…) O sa anunt miercuri lucrul asta, dar voi lua o decizie dupa ce ma consult in prealabil cu colegii mei din partid si, bineinteles, cu colegii de la ALDE, care sa tina cont de dorinta mea unica de a se pune in practica programul de guvernare, care este foarte asteptat”, a spus Dragnea, intrebat despre decizia pe care o va lua cu privire la premier, avand in vedere ca legea nu ii permite lui sa ocupe o functie in Executiv.

Liviu Dragnea a subliniat ca pentru propunerea pe care o va face va avea in vedere ca persoana care va fi propusa sa ii garanteze ca va fi pus in aplicare programul de guvernare al PSD.

“Decizia si propunerea pe care o voi face la Cotroceni va avea ca argument un singur obiectiv al meu: cel care va conduce Guvernul sa ma asigure, sa-mi dea garantia si mie si romanilor si, evident, presedintelui, ca programul de guvernare care a fost votat de aproape 50% din populatie dupa redistribuire va fi pus in aplicare.

Adica este capabil sa gestioneze o echipa guvernamentala care va fi monitorizata atent. Pentru ca acest Guvern nu va fi pe persoana fizica, el nu este nascut din spuma marii, el este nascut, va fi nascut din voturile pe care romanii le-au dat pe 11 decembrie”, a declarat liderul PSD.

Dragnea a mai spus ca fiecare ministru din viitorul Guvern va fi monitorizat de catre partid si va fi obligat sa plece din functie daca nu va indeplini obiectivele din programul de guvernare.

“Orice membru din echipa guvernamentala va fi monitorizat atent. Eu am prezentat cateva termene clare pentru cateva masuri importante. Luna de luna fiecare ministru va fi analizat daca a respectat programul de guvernare, pentru ca este pentru prima oara cand un program de guvernare, dincolo de sursele financiare, are si calendarul de implementare”, a mai spus Liviu Dragnea.

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va convoca noul Parlament marti, in 20 decembrie, la ora 12.00, iar pentru miercuri, 21 decembrie, va convoca consultari cu partidele politice, care se vor intinde si pe parcursul zilei de joi.