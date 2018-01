Dragnea: Lui Paul Stanescu i s-a spus ca in martie eu o sa fiu executat si ca poate va ajunge liderul PSD

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut ca unui coleg de partid i s-a transmis ca el va fi “executat” in luna martie.

“Orice premier trebuie sa aiba legatura cu astfel de institutii. Ma refer la SRI, SPP si o sa vorbim putin despre asta. Nu stiu la ora asta daca din partea acestor institutii a fost o influenta atat de mare care sa-i fi determinat, pe Sorin Grindeanu si Mihai Tudose, sa evolueze intr-o astfel de relatie tensionata cu partidul si coalitia.

Nu stim acum, dar asta nu inseamna ca nu vom afla. Mi-au spus mai multi colegi ca seful SPP-ului a fost implicat mai mult decat e cazul.

Este un coleg de-al nostru, Paul Stanescu (vicepremier si ministru al Dezvoltarii – n.red.), si a spus ca un bun prieten de-al lui a fost trimis de Pahontu sa ii spuna ca eu in luna martie voi fi executat si sa stea de o parte, ca va fi protejat, poate chiar va ajunge liderul PSD. Nu stiu daca astfel de lucruri li s-au spus si lui Mihai Tudose sau Sorin Grindeanu”, a declarat Dragnea, luni seara, la Antena 3.

Acesta a precizat ca in cazul lui Stanescu nu exista “teren fertil”, dar ca nu poate spune ce s-a intamplat cu alte persoane.

“In cazul domnului Paul Stanescu nu exista notiunea de teren fertil. In alte parti, nu am de unde sa stiu deocamdata cum au reactionat colegii lui; este vorba de doi trei”, a adaugat el.

Dragnea a spus ca nu stie ce s-a intamplat cu Grindeanu si Tudose de si-au schimbat atitudinea.

“Nu am avut mana buna, imi asum eu, dar adevarul e ca nu poti sa spui ca ai mana proasta cand propui un guvern pe care il stim cu totii. Grindeanu era un om educat, baiat de bun simt, care nu a fost conflictual si pe care l-am ajutat in cariera politica, a fost o propunere foarte bine primita. In 3-4 luni Sorin a inceput sa se transforme, de neexplicat pentru niciunul dintre noi.

Cu Mihai… Toata lumea il cunostea ca nu era un om foarte comod pentru ceilalti, dar totusi era un coleg bun, care facea glume”, a punctat el.

Intrebat daca prin numirea Vioricai Dancila a venit momentul sa desparta apele, adica partidul de servicii, acesta a replicat: “Eu in continuare le tin separate. Eu sper ca macar acum toata lumea sa inteleaga ca nu cedam. Nu vrem sa cedam votul democratic primit de la romani. Nu vrem sa cedam majoritatea din Parlament. Nu vrem sa renuntam la programul nostru de guvernare”.

ziare.com