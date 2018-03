Dragnea: În 2012, Ponta ar fi stabilit Guvernul cu George Maior

Atac al lui Liviu Dragnea la adresa lui Victor Ponta. Liderul PSD a dezvăluit, la Antena 3, cum a fost format Guvernul USL, în anul 2012. Liviu Dragnea spune că Victor Ponta ar fi stabilit componenţa Executivului împreună cu şeful SRI de la acea vreme, George Maior. Într-o intervenţie la postul de televiziune B1, fostul prim-ministru spune că şi Liviu Dragnea a făcut parte dintre cei care au format Guvernul USL din 2012.

Liviu Dragnea, preşedinte PSD: „M-a sunat Crin (n.red. Crin Antonescu) după amiază, 4-5 ceva de genul acesta. Şi mi-a zis: domne, aseară nu s-a putut face Guvernul pentru că am înţeles că era oboseală, dar de dimineaţă, la 7, când a venit Victor (n.red. Victor Ponta) mi-a arătat lista Guvernului. A făcut-o cu tine? Zic: nu, n-a făcut-o cu mine pentru că eu am plecat acasă ca şi tine. Eu te-am sunat să-ţi spun, sunt destul de contrariat, nu înţeleg ce se întâmplă, cu cine a făcut-o, nu mi se pare corect, pentru că am fost împreună de când am gândit conceptul USL şi vreau să rămânem împreună.

Ne-am întâlnit duminică după-amiază, am vorbit şi cu Victor (nr. Victor Ponta) i-am spus că nu am înţeles de ce a făcut-o şi dacă tot a făcut-o de ce să ne mai vedem duminică undeva pe valea Prahovei să discutăm despre un lucru deja decis de el cu nu ştiu cine. În sfârşit, am fost. Mi-a dat de înţeles că a făcut în noaptea aia Guvernul cu George Maior şi cu alţii”.