Dragnea il sustine pe ministrul Educatiei: E prima data cand repartizarea locurilor in facultati a fost facuta fundamentat

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, la finalul sedintei Comitetului Executiv al PSD, ca ministrul Educatiei a facut o informare despre “repartizarea locurilor la universitati”, explicand ca totul este in regula. Pozitia liderului PSD este contrazisa de rectorii universitatilor de elita si de studentii carora ministrul Valentin Popa le-a diminuat locurile bugetate.

“A fost o informare buna, care ne-a lamurit pe toti. Este pentru prima data cand aceasta repartizare a fost facuta fundamentat. Pana acum, nu a existat nicio fundamentare a modului in care s-au repartizat aceste locuri”, a sustinut Liviu Dragnea.

Liderul PSD a precizat ca repartizarea locurilor in acest an s-ar fi facut in baza unor “principii”. De exemplu, s-ar fi tinut cont de “nevoia de care se vorbeste de foarte mult timp de corelare a specializarilor din educatie cu ceea ce e nevoie pe piata muncii”.

Dragnea a dat ca exemplu Ministerul Apararii, sustinand ca ministrul i-ar fi spus ca “multe multinationale” cer absolventi de la Academia Militara “pentru a-i racola”, fiindca sunt bine pregatiti.

De asemenea, Liviu Dragnea a sustinut ca repartizarea locurilor la facultati s-a facut “cu respectarea programului de guvernare”, fiind alocate mai multe locuri pentru “domeniile strategice, in care Romania are potential”.

Totodata, el a sustinut ca “locurile diminuate de la Universitatea Bucuresti au fost repartizate catre Medicina, Constructii, Politehnica, Agronomie”, pentru ca societatea are nevoie de medici, ingineri si agronomi.

ziare.com