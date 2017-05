Dragnea îl critică pe Șerban Nicolae: Păreri personale putem avea în baie

Președintele PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat pe senatorul Șerban Nicolae și declarațiile făcute de acesta pe tema legii grațierii. Șeful social-democraților a declarat că situația va fi „tranșată” în partid, dar că el nu va mai „permite” ca membri ai PSD să afecteze prin acțiunile lor imaginea partidului.

„Sunt destul de dezamăgit de modul în care a funcționat până acum Comisia juridică de la Senat. Pe mine mă interesează ca în legea care va fi votată să nu fie acele amendamente. Legea grațierii nu va cuprinde grațierea faptelor de corupție. (…) Ce s-a întâmplat la Comisie ieri, ce s-a întâmplat astăzi, ce se va putea întâmpla în continuare, va fi un subiect de discuție în partid. Acele amendamente nu vor intra în raportul final al Comisiei”, a declarat Dragnea.

Întrebat dacă majoritatea membrilor PSD sunt în favoarea grațierii condamnaților pentru corupție, șeful social-democraților a răspuns: „Categoric, nu”.

„O să discutăm despre modul în care unii colegi de-ai noștri înțeleg să respecte ceea ce se decide în partid. Partidul nu trebuie respectat doar înainte de a primi confirmarea că ești pe o listă și ajungi în Parlament. Partidul trebuie respectat și ulterior. Păreri personale putem avea fiecare dintre noi în baie sau în alte locuri. Eu când vorbesc, ca președinte al PSD, vorbesc statutar în numele partidului și în urma unor decizii care s-au adoptat în partid”, a mai spus Dragnea.

Potrivit acestuia, în prima ședință a Comitetului Executiv se va discuta situația de la Senat și, implicit, a senatorului Șerban Nicolae.

„Nu o să mai permit nimănui să afecteze imaginea acestui partid”, a susținut șeful PSD.

Întrebat dacă, după votul de miercuri, a discutat cu senatorul Șerban Nicolae, Dragnea a răspuns: „Nu, nu am vorbit. Am postat, aseară, pe Facebook un text în care am reiterat ceea ce am spus și spun de luni de zile, un punct de vedere pe care nu mi-l schimb, și anume că nu sunt de acord să se grațieze faptele de corupție”.

digi24.ro