Dragnea, dupa sedinta PSD: Restructurarea Guvernului se amana pentru sfarsitul lunii. Ioan Denes, noul ministru al Apelor

Liderii PSD s-au reunit luni, la sediul central al partidului, in Comitetul Executiv, dar nu au decis mare lucru, desi sedinta a tinut mai mult de patru ore.

Singura hotarare a fost ca senatorul Ioan Denes sa fie propus presedintelui Klaus Iohannis ca ministru al Apelor, dupa demisia Doinei Pana.

Urmatoarea sedinta CEx va avea loc la Iasi, la finalul lunii. Atunci se va discuta din nou, in detaliu, despre remanierea sau chiar restructurarea Guvernului, pe care si-o doreste premierul Mihai Tudose, idee la care a spus si in aceasta seara ca nu renunta.

Liviu Dragnea sustine ca din partea lui nu exista tensiuni cu premierul Tudose, dar restructurarea Guvernului este o decizie a coalitiei, pentru ca necesita un vot in Parlament.

Dragnea a spus ca se va intalni maine cu Calin Popescu Tariceanu, cu care a vorbit deja despre restructurarea Guvernului, insa nu au stabilit inca nimic in acest sens.

Decizia finala trebuie luata in coalitie, pentru ca votul va fi in Parlament, premierul poate propune, dar nu are rolul de a hotari, a spus Dragnea.

Dragnea a subliniat ca e mult prea devreme pentru a se discuta despre candidatul PSD la prezidentialele care au loc peste doi ani. De aceea, a refuzat categoric sa confirme ca are de gand sa isi asume sa candideze in decembrie 2019.

Despre cazul politistului-pedofil, Dragnea spune ca ministrul de Interne trebuie sa faca o analiza serioasa cum a ajuns un astfel de om sa treaca testele psihologice.

Liviu Dragnea a fost intrebat daca, urmare a acestui caz, Carmen Dan nu ar trebui sa demisioneze din functia de ministru de Interne.

“Asta e o intamplare foarte grava. Eu cred ca ministrul de Interne ar trebui sa faca o analiza serioasa sa vada cum a trecut testele psihologice si cum a stat atata timp in Politie. Poate ar trebui sa faca o analiza serioasa a conducerii Politiei. Poate ar trebui sa o fi facut mai demult”, a raspuns liderul PSD.

Liderul PSD sustine ca nu se discuta autonomia teritoriala a Tinutului Secuiesc, care este neconstitutionala, in replica la initiativa de azi a UDMR si celorlalte formatiuni maghiare.

Dragnea spune ca “ar fi o mare greseala” ca PSD sa stabileasca deja, in aceasta primavara, un candidat la presedintie intr-un congres, pentru ca in 3 luni acesta “ar disparea”.

Dragnea spune ca s-a discutat atat de mult de o eventuala demisie a sa din fruntea PSD incat s-au “plictisit” si el si colegii.

Vor fi sedinte de Birou Permanent saptamanale, dupa sedintele de coalitie, a anuntat Dragnea, in replica la acuzatia ca s-a suspendat democratia in PSD in 2017 pentru ca nu au avut loc sedinte BPN.

Intrebat despre existenta unor tensiuni cu Mihai Tudose, Dragnea a replicat: “Din partea mea, categoric nu”.

Liviu Dragnea a spus ca nu s-a facut azi o evaluare a ministrilor, iar o eventuala restructurare a Guvernului trebuie discutata si cu partenerii de coalitie din ALDE, pentru ca o astfel de decizie presupune un vot in Parlament.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus ca azi s-au votat doar doua lucruri – inlocuitorul Doinei Pana – Ioan Denes si ca urmatorul CEx sa aiba loc la Iasi in perioada 29-31 ianuarie.

Nicolae Badalau a declarat ca a fost o sedinta lunga, dar nu tensionata. Numarul 2 in PSD a spus ca nu poate evalua activitatea lui Liviu Dragnea la sefia PSD, dar “e loc de mai bine”.

Acesta sustine in continuare ca e nevoie de un congres, insa statutul nu permite ca in congres sa se faca si alegeri. Badalau a negat ca vizeaza sa devina liderul partidului.

Presedintele executiv al PSD a prezentat o propunere de proiect politic pentru anul 2018. El a mentionat ca documentul, prezentat sub forma unei scrisori, va fi discutat la urmatorul CEx.

Premierul Mihai Tudose a iesit din sediul PSD si a spus ca sustine in continuare restructurarea Guvernului, despre care se mai mai discuta in detaliu in sedinta de la finalul lunii: “Restructurarea nu se putea face azi. La finalul lunii vom discuta in sedinta Consiliului Executiv de la Iasi”.

Intrebat daca a vorbit cu ministrul Carmen Dan despre cazul politistului-pedofil, Mihai Tudose a raspuns: “Nu am vorbit. Acum o sa ma duc la Guvern, sa o intreb despre ce este vorba”.

