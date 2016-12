Dragnea, dupa respingerea lui Shhaideh: Iohannis vrea suspendare, se gandeste ca se poate reinventa

Scena politica romaneasca fierbe marti, dupa ce Klaus Iohannis a respins propunerea PSD si ALDE ca Sevil Shhaideh sa ocupe functia de premier.

Presedintele PSD Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au anuntat, intr-o conferinta sustinuta la Parlament, ca se ia in calcul suspendarea presedintelui, daca asta va fi “spre binele tarii”. Totodata, se are in vedere si constituirea unei comisii care sa stabileasca daca Iohannis a incalcat sau nu Constitutia cand a refuzat-o pe Sevil Shhaideh.

Dragnea sustine ca Iohannis isi doreste de fapt sa fie suspendat, pentru a se reinventa politic si s-a plans ca nu a mai avut nicio comunicare cu presedintele, nici macar sa-i ureze “Craciun fericit!” nu i-a raspuns.