Dragnea, chemat in Comisia de Aparare sa aduca dovezi privind acuzatiile la adresa SPP. Reactia liderului PSD

Comisia de Aparare din Senat, condusa de Marcel Vela de la PNL, vrea sa il cheme la audieri pe liderul PSD, Liviu Dragnea, care sa aduca dovezi legate de acuzatiile la adresa SPP.

“Pentru a inchide un subiect delicat si fierbinte, avand in vedere ca pana astazi nu exista o sesizare institutionala la comisie legata de aceste aspecte, am decis sa invitam saptamana viitoare pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, astfel incat sa ne prezinte dovezile concrete privind aceste acuzatii si decizia care a luat-o impreuna cu colegii social-democrati de a renunta la serviciile SPP.

Dupa aceasta audiere, in functie de ce se documenteaza, probeaza in cadrul comisiei, putem sa continuam audierile cu domnul viceprim-ministru Stanescu sa ne prezinte acel personaj discret cu care a avut discutii legate de siguranta nationala si nu in ultimul rand chiar cu premierul Romaniei, care asa cum stiti este vicepresedintele CSAT, si aceasta decizie de a renunta la serviciile SPP poate pune in nesiguranta documente clasificate din CSAT”, a declarat Marcel Vela, luni, la finalul sedintei Biroului Executiv al PNL, citat de Mediafax.

Marcel Vela a precizat ca in functie de probele si dovezile care vor fi oferite comisiei este posibil ca si seful SPP, Lucian Pahontu, sa fie invitat la audieri.

Reactia lui Dragnea

Intrebat daca se va duce la audierea din Comisia de Aparare, Dragnea a replicat ca va merge la orice comisie care il cheama si este convins ca si premierul Viorica Dancila va face la fel, desi nu vede de ce a fost chemata.

“Asa ne trebuie, pentru ca am vorbit, sa ne cheme la audieri, eu voi merge la orice comisie care ma cheama”, a declarat Dragnea.

In plus, liderul sustine ca in acest caz “se impune o comisie de ancheta”.

Liviu Dragnea si vicepremierul Paul Stanescu au afirmat ca seful SPP i-ar fi transmis acestuia din urma printr-un intermediar ca va beneficia de sustinere daca va incerca sa preia conducerea PSD, pentru ca pana in martie Dragnea va fi “executat”.

Presedintele Klaus Iohannis a catalogat subiectul ca fiind o “non-problema”, insa Liviu Dragnea a decis contrariul, cerand sa fie audiat in Comisia de Control SRI pentru a da mai multe declaratii despre seful SPP.

La randul sau, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a cerut ca SPP sa fie trecut prin lege in subordinea Ministerului de Interne. In acest moment, SPP este controlat de CSAT si Parlament.

ziare.com