Dragnea o propune pe Firea candidat la prezidentiale si ii solicita premierului Dancila sa nu-si depuna mandatul

Liviu Dragnea a oferit prima reactie dupa rezultatele exit-poll ale alegerilor europarlamentare. El a afirmat ca Gabriela Firea sau Calin Popescu Tariceanu ar trebui sa fie candidatul PSD-ALDE la alegerile prezidentiale.

Dragnea a negat ca s-a gandit sa candideze si a spus ca PSD-ALDE ar trebui sa ia o decizie pana la finalul lunii iunie.

“Eu nu am spus niciodata ca vreau sa candidez la functia de presedinte al Romaniei. Mi-au cerut asta multi oameni, dar nu puteam sa fac asta, avand in vedere ca, cu totul intamplator, la mine termenele sunt fixate in jurul evenimentelor politice. PSD trebuie sa-si desemneze un candidat. Am inteles ca ALDE il sustine pe domnul Tariceanu. Trebuie sa se faca o analiza pentru a vedea ce candidat are cele mai mari sanse sa scape Romania de acest om care e acum la Cotroceni. Din partea partidului nu decid eu, sper sa particip la acea sedinta.

Analiza trebuie facuta intre Gabriela Firea si Tariceanu. Nu stiu daca Gabi mai vrea, dupa situatia prin care a trecut. In a doua parte a lunii iunie trebuie sa aiba loc un congres pentru a se stabili parcursul viitor al acestui partid”, a spus Dragnea intr-o conferinta de presa.

Apoi, Dragnea a vorbit si despre rezultatele neoficiale ale alegerilor pentru europarlamentare.

“Nu sunt niste rezultate care sa bucure PSD-ul. Trebuie facute analize foarte rapid si serios in partid. Am inteles ca un coleg a avut o propunere. Vreau sa va spun ceva. Eu in viata mi-am asumat si ce am facut, si ce n-am facut. Si la fel o sa o fac si acum, impreuna cu colegii mei, dar eu nu-mi asum astfel de lucruri nici pe Facebook, nici ascuns intr-o tara apropiata, ci intr-un Cex. Eu am votat la referendum, asa cum am spus ca nu sunt impotriva acestui referendum. Intrebarile au fost facute prost, nici macar Iohannis nu le-a tinut minte. Daca vor veni la guvernare cei ce au sustinut public acest referendum, e important daca vor respecta.

Ii solicit doamnei Dancila sa nu cumva sa-si depuna mandatul, indiferent de presiunile lui Iohannis. Programul de guvernare trebuie dus la capat. Noi respectam votul popular, eu nu sunt ca Iohannis”, a mai spus Dragnea.

Totodata, Dragnea a vorbit si despre posibilitatea de a fi condamnat luni la inchisoare cu executare.

“Eu nu ma tem de nimic. Daca ma temeam eram pres, eram ghiocel si PSD-ul era un partid cuminte si nu facea ce a facut pana acum. Completul de judecata daca va rezista presinilor va da achitare. Daca nu vor rezista, nu vor da achitare”, a adaugat Dragnea.

Intrebat care este vina sa pentru scorul dezastruos de la alegerile pentru europarlamentare, Dragnea a raspuns sec: “Vina mea este ca am acceptat sa fiu presedintele partidului”.