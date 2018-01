Dragnea ar fi pus liderii de organizatii judetene sa semneze pentru demiterea lui Tudose

Mai multi lideri de organizatii judetene ar fi semnat o scrisoare in care cer transarea conflictului dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose prin demisia premierului, transmit televiziunile de stiri.

Potrivit unor surse Digi24, scrisoarea ar fi fost semnata atat la Parlament, in biroul lui Liviu Dragnea, cat si la sediul PSD, inaintea sedintei CEx.

Sursele citate au mai afirmat ca aproximativ 30 de lideri ar fi semnat documentul.

La sosirea la sediul PSD pentru sedinta CEx, primarul sectorului 3, Robert Negoita, a declarat ca a auzit si el acest lucru si ca, in cazul in care se confirma informatia, ar fi “profund in neregula, total neprincipial”.

“Am auzit ca la cabinet la domnul Dragnea s-au strans semnaturi din judete. Daca acest lucru s-a intamplat, este profund in neregula, este neprincipial. Sa chemi presedintii pe rand este neprincipial”, a declarat Robert Negoita.

Si nr. 2 din PSD, Niculae Badalau a fost intrebat despre acest lucru, el declarand: “Nu stiu, dar nu e statutar asa ceva”.

Antena 3 anunta ca daca s-ar ajunge la cererea retragerii sprijinului politic al premierului, tabara Dragnea ar avea 37 de voturi, iar cea a lui Mihai Tudose s-ar apropia de 28-29 de voturi.

Social-democratii s-au reunit azi, incepand cu ora 16.00, in sedinta Comitetului Executiv (CEx) pentru a transa conflictul izbucnit la varful partidului, dupa ce premierul Mihai Tudose a acuzat-o pe Carmen Dan, ministrul de Interne, ca l-a mintit.

