Dragnea anunta un miting urias organizat de PSD pentru sustinerea familiei traditionale

Liviu Dragnea a anuntat, la finalul sedintei CEx de luni, ca liderii PSD au decis organizarea unui miting de amploare “pentru sustinerea familiei traditionale”.

“Cea mai importanta decizie este cea legata de propunerea pe care am facut-o colegilor mei sa organizam un miting mare al PSD pentru sustinerea familiei traditionale. Vreau sa organizam acest miting si am luat si astazi decizia asta, pentru a nu mai exista niciun echivoc in abordarea pe care o are PSD pe acest subiect”, a spus Dragnea.

Liderul PSD a precizat ca mitingul va fi la Bucuresti.

“Va fi un miting mare, foarte mare. Pentru ca suntem pe ultima suta de metri de a adopta modificarile in Senat la Constitutie. Pentru ca acum este subiect. Sa vedem ce face presedintele”, a mai spus Dragnea, fara a da mai multe detalii.

Si Dumitru Buzatu, liderul organizatiei PSD Vaslui, a vorbit si el despre organizarea mitingului.

“A fost o discutie pentru organizarea acestui miting, urmeaza ca cei din teritoriu sa-si mobilizeze fortele si vom vedea care va fi hotararea finala. Va fi pentru sustinerea familiei si omagierea Centenarului, asa cum s-a discutat. Nu s-a discutat despre vreun miting pentru Legile Justitiei. Este o activitate a Parlamentului”, a sustinut Buzatu.

Acesta a mentionat ca mitingul va avea loc in a doua parte a lunii mai: “Va fi un miting de amploare. Data – in a doua parte a lunii mai. Nu s-a discutat despre actiunea la nivelul judetelor”.

Liviu Dragnea a anuntat inainte de Paste ca PSD nu renunta la referendumul de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei si ca si-ar dori ca acesta sa aiba loc in aceasta primavara.

“Pozitia mea si a PSD este cea de anul trecut. Sustinem aceasta modificare: casatoria intre un barbat si o femeie este temelia unei familii”, a declarat liderul PSD.

Camera Deputatilor a adoptat in mai 2017 initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, semnata de 3 milioane de cetateni. Initiativa cetateneasca a fost depusa, in Parlament, de Coalitia pentru Familie.

Acum, Constitutia prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti.

