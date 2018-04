Dragnea anunta mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim: Decizia este luata, incep procedurile

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi seara, ca decizia de a muta ambasada Romaniei in Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, este luata deja, iar procedurile de mutare vor incepe.

Dragnea a spus ca sustine decizia si crede ca “va aduce niste beneficii foarte mari pentru Romania”.

“Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea ambasadei. Poate parea putin important, dar are o valoare simbolica uriasa, pentru un stat care are o influenta nemaipomenit de mare in lume, in care sunt peste 500.000 de romani, are o valoare foarte mare pentru administratia americana”, a declarat presedintele Camerei Deputatilor, joi seara, la Antena3.

Dragnea a mai spus ca “este vorba de o abordare pragmatica”, in conditiile in care toata activitatea se desfasoara la Ierusalim si ca “asa cum avem dreptul sa stabilim unde avem capitala, asa are si Israelul dreptul sa-si stabileasca capitala”.

In acest context, premierul Viorica Dancila ar urma sa plece, miercurea viitoare, in Israel.

Surse guvernamentale au declarat pentru Adevarul ca prim-ministrul “a mutat marti sedinta de guvern, iar miercuri va fi in Israel, pentru a purta primele discutii cu premierul Benjamin Netanyahu despre mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim”.

Aceleasi surse au declarat ca ministrul de Externe, Teodor Melescanu, nu ar fi de acord cu o asemenea mutare si tocmai din acest motiv, memorandumul a fost adoptat in timp ce ministrul efectua o vizita oficiala in strainatate.

Melescanu s-a aflat, zilele acestea, in Libia, iar la sedinta de Guvern de miercuri i-a tinut locul secretarul de stat George Ciamba, care sustine mutarea ambasadei in Ierusalim.

Potrivit Mediafax, purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a negat ca un astfel de memorandum ar fi fost adoptat in sedinta de miercuri a Executivului. “Eu nu am vazut un memorandum de acest gen si nu am de facut niciun comentariu pe acest subiect”, a raspuns Barbu unei intrebari punctuale pe acest subiect.

Amintim ca, in decembrie 2017, presedintele american Donald Trump a luat decizia istorica de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului si a anuntat intentia de a muta acolo ambasada SUA. Mutarea ar urma sa fie facuta in luna mai.

Decizia lui Donald Trump a fost criticata dur de Autoritatea Palestiniana, de Liga Araba, de numeroase tari musulmane, de Adunarea Generala ONU, Uniunea Europeana si Rusia.

ziare.com