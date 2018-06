Dragnea anunta ca mai face “un miting urias”: NATO si UE au finantat partial statul paralel. Foarte multi procurori risca sa plateasca greu

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat la Antena 3 ca PSD a facut mitingul de sambata pentru a protesta fata de statul paralel, un “sistem odios” de care ar beneficia si Klaus Iohannis, iar seful SPP Lucian Pahontu ar fi unul dintre liderii sistemului.

Un alt motiv, spune liderul partidului care detine si guvernarea, si majoritatea in Parlament, este ca “au fost provocati si insultati”. Dragnea spune ca demonstratia de sambata a fost insa una mica si ca social-democratii pregatesc un alt protest, “urias”, dar care va avea loc in alta parte, pentru ca nu ar incapea in Piata Victoriei.

Mai mult, Dragnea a acuzat UE si NATO ca sunt responsabili de finantarea partiala a “statului paralel”.

Dragnea a spus si ca daca Iohannis face “greseala fatala” de a nu o demite pe Kovesi va fi un lucru ce nu va lasa indiferent PSD-ul. In plus, el a facut multe acuzatii fara a veni cu dovezi. Printre ele, cea potrivit careia in cazul in care Iohannis nu o demite pe sefa DNA fie “are mana intoarsa din afara Romaniei, ori este speriat cu dosarul cu casele”.

Seful PSD nu s-a ferit sa ameninte procurorii, anuntand ca “foarte multi risca sa plateasca greu”, dar si ONG-urile, care desi sunt finantate si de stat sunt printre organizatorii protestelor “#Rezist”: “Ministerul Muncii, Ministerul de Finante trebuie sa faca o analiza. Fiind de utilitate publica si primind bani, Guvernul ar trebui sa se uite. Stiu ca o sa tipe, dar din moment ce primesc bani publici…”.

Dragnea a anuntat si ca va merge pana la capat cu Legile Justitiei si Codurile Penale:

“Ce se intampla este in principal datorita mie si domnului Tariceanu. Sunt absolut convins ca nu mor. Daca sunt in viata le duc pana la capat”.

