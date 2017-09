Dragnea: Am decis organizarea referendumului de modificare a Constitutiei pe tema familiei in aceasta toamna

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata seara, la Mamaia, ca atat la nivelul grupului senatorial al partidului, cat si la cel al grupului din Camera Deputatilor, precum si la nivelul Guvernului s-a decis organizarea referendumului pentru modificarea Constitutiei in aceasta toamna. “E o decizie politica”, a precizat Dragnea.Presedintele Camerei Deputatilor, Dragnea anuntase si sambata, in deschiderea Comitetului Executiv National al partidului, ca exista intentia ca in aceasta toamna sa fie organizat referendumul de modificare a Constitutiei pe tema familiei, scrie Agerpres.

Legea referendumului se afla printre prioritatile legislative ale parlamentarilor social-democrati, care s-au reunit anterior CExN al PSD, tot la Mamaia.

“Legea referendumului, cu precizarea ca saptamana viitoare va trebui sa fie avizata in comisie si adoptat raportul pentru ca la votul final urmator sa o adoptam. Este o lege pe care trebuie sa o adoptam repede, ea fiind necesara pentru a intra la vot final in Senat legea de modificare a Constitutiei cu privire la definirea familiei. Stiti ca avem un angajament in acest sens, intentia noastra este ca in aceasta toamna sa ajungem ca organizam referendumul de modificare a Constitutiei pe tema familiei”, a declarat Dragnea.

Prioritati legislative pentru noua sesiune parlamentara sunt, totodata, legea parteneriatului public privat, legea preventiei, Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii, legile justitiei, legea pensiilor, legea energiei electrice si a gazelor naturale.

De asemenea, social-democratii acorda o mare importanta legii privind vanzarea terenurilor agricole si silvice. “Proiectul de lege este aproape gata, este dat la niste specialisti sa aiba o ultima analiza, dupa care o sa-l discutam in partid foarte rapid. Ne intereseaza sa crestem sansele cetatenilor romani de a cumpara terenurile romanesti. Nu putem sa stam indiferenti la ceea ce se intampla in Romania cu terenurile noastre care sunt cumparate de catre straini”, a argumentat liderul PSD.

Pe agenda parlamentara se afla si legea bugetului de stat, proiect care va fi depus la Parlament in luna octombrie, precum si legea zootehniei, Codul muncii, legea sanatatii, legea privind vaccinarea, legea 50 a urbanismului, legea privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, legea privind prevenirea si combaterea violentei in familiei, legea minelor si legea privind infiintarea Casei de comert a Romaniei, “o intentie bine primita de o mare parte a mediului de afaceri”.

“Sigur ca sunt unii nervosi, dar prin infiintarea acestei companii de stat cresc sansele producatorilor romani de a avea un export ordonat, prin care vor fi ajutati sa-si exporte produsele in cantitati mari si la preturi bune”, a adaugat Dragnea.

Nu in ultimul rand, printre prioritatile PSD se afla Codul administrativ, Codul finantelor publice locale si legea lobby-ului.

“Mai este un pachet serios de ordonante din partea Guvernului”, a completat presedintele Camerei Deputatilor.

Camera Deputatilor a adoptat in 9 mai, cu 232 voturi “pentru”, 22 de voturi “impotriva” si 13 abtineri, initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei pe tema definitiei familiei, astfel ca, potrivit propunerii de modificare, alineatul 1 al articolului 48 din Constitutie urmeaza sa aiba urmatoarea forma: “Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor”.

Coalitia pentru Familie a strans un numar de 3 milioane de semnaturi, pe care le-a depus la Senat alaturi de o propunere de revizuire a Constitutiei privind definitia familiei prin care se cere modificarea articolul 48, alineatul 1, care se refera la definitia familiei. In actuala forma, acesta prevede ca “familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti”, insa semnatarii initiativei vor ca definitia sa fie schimbata pentru a bloca orice posibilitate a legiferarii casatoriei intre persoane de acelasi sex. Astfel, initiativa prevede ca “familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie”.

Potrivit articolului 151 al legii fundamentale, proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptata de Camera Deputatilor si de Senat, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere. Daca prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, hotarasc cu votul a cel putin trei patrimi din numarul deputatilor si senatorilor. Revizuirea este definitiva dupa aprobarea ei prin referendum, organizat in cel mult 30 de zile de la data adoptarii proiectului sau a propunerii de revizuire.

