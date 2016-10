Doua trenuri s-au ciocnit in apropiere de New York. Zeci de raniti

Un tren de pasageri a deraiat in apropiere de New York, la 32 de kilometri est de Manhattan, dupa ce a lovit alta garnitura de intretinere a caii ferate.

Primele trei vagoane ale trenului de pasageri au deraiat, in timp ce garnitura de intretinere a luat foc.

Cel putin 29 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, din care 11 au fost internate, au declarat autoritatile citate de BBC.

Potrivit primelor informatii, viata persoanelor ranite nu este in pericol, dupa incidentul produs in apropiere de New Hyde Park, din comitatul Nassau.

Trenul a deraiat sambata, in jurul orei locale 21 (duminica, 8 ora Romaniei).

Initial, presa a scris ca au fost raniti intre 50 si 100 de pasageri, insa guvernatorul de New York, Andrew Cuomo, a precizat ulterior ca e vorba de 11 victime.

La bordul trenului se aflau circa 600 de persoane.

Linia de cale ferata unde a avut loc accidentul – una dintre cele mai aglomerate din New York – a fost inchisa dupa accident.

Luna trecuta, o femeie a fost ucisa si alti 108 oameni au fost raniti dupa ce un tren de pasageri a lovit peronul si cladirea unei gari in New Jersey.

ziare.com