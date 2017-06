Dosarul OUG 13 a fost clasat de Parchetul General

Parchetul General a clasat dosarul deschis dupa adoptarea OUG 13, in care se investigau infractiuni de favorizarea infractorului, prezentare cu rea-credinta de date inexacte, sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri si fals intelectual, au declarat pentru reprezentanti ai institutiei.

Dosarul a fost deschis de DNA, la finele lunii februarie fiind dispusa declinarea cauzei Parchetul General in legatura cu o parte din acuzatii.

Procurorii au clasat atunci acuzatia de folosirea influentei de lider al unui partid politic.

In acest dosar, la DNA au fost audiati ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, Gratiela Gavrilescu, la acea vreme ministrul pentru relatia cu Parlamentul, secretarul general al guvernului, Mihai Busuioc, procurorul Constantin Sima, fost secretar de stat in cadrul Ministerului Justitiei si Oana Haineala, procuror si fost secretar de stat in Ministerul Justitiei, toti avand calitatea de martor.

Decizia declinarii cauzei a fost luata dupa ce judecatorii CCR au decis ca exista un conflict juridic intre DNA si Guvern, precizand ca DNA si-a arogat competente si a excedat cadrul legal, actiunea sa de verificare a OUG 13 fiind una abuziva.

Cauza viza posibile infractiuni comise in legatura cu ordonanta de urgenta 13, data de Guvernul Grindeanu in seara zilei de 31 ianuarie, prin care se erau modificate codurile penale, una dintre prevederi fiind impunerea unui prag de 200.000 lei pentru abuzul in serviciu.

Ulterior, OUG 13 a fost abrogata ca urmare a protestelor din Bucuresti si alte judete.

ziare.com