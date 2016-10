Dosarul Murfatlar: Un secretar de stat de la Finante si seful Antifrauda din ANAF, pusi sub control judiciar

Mariana Vizoli, secretar de stat in Ministerul de Finante si Daniel Diaconescu, vicepresedinte al ANAF, coordonator al Directiei Generale Antifrauda Fiscala, au demisionat vineri, dupa ce au fost pusi sub control judiciar pentru 60 de zile in dosarul Murfatlar.

“Ministrul Finantelor Publice, Anca Dragu, a acceptat demisiile celor doi”, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Finante. De asemenea, ministerul precizeaza ca ANAF a pus la dispozitia DNA toate documentele solicitate si va continua sa ofere toate informatiile necesare pentru finalizarea anchetei, relateaza Agerpres.

DNA a pus vineri sub control judiciar mai multi fosti sau actuali angajati din Ministerul de Finante si din ANAF, in acest dosar in care prejudiciul este estimat la aproximativ 600 de milioane de euro.

In comunicatul remis presei de DNA se precizeaza ca toti functionarii publici din acest dosar sunt acuzati de abuz in serviciu.

In acest dosar a fost arestat preventiv marti seara George Ivanescu, actionar la Murfatlar, dar si alti sase suspecti, in timp ce alti trei au fost plasati in arest la domiciliu.