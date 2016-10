Dosarul Microsoft: Dorin Cocos, Gheorghe Stefan si “Niro” s-au predat la Politie. Gabriel Sandu a fost ridicat din trafic

Dorin Cocos, Gheorghe Stefan si Nicolae Dumitru s-au predat la Politie dupa ce magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au dispus joi, definitiv, majorarea pedepselor primite pe fond de cei 3 inculpati in dosarul Microsoft. Fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, a fost depistat de catre politistii prahoveni, luni seara, in apropierea orasului Mizil, unde Sandu are domiciliul legal, fiind ridicat de catre agenti pentru a fi dus la penitenciar, anunta News.ro.

Dorin Cocos s-a predat primul la Politia Capitalei si urmeaza ca politistii Serviciului de Investigatii Criminale, Biroul de Urmariri sa il transporte la Penitenciarul Bucuresti – Rahova unde va intra intr-o perioada de 21 de zile de carantina. La finalul acestei perioade se va stabili daca va fi incadrat intr-un regim de detentie de maxima siguranta, semideschis sau deschis.

La scurt timp s-au predat si omul de afaceri Nicolae Dumitru si Gheorghe Stefan la Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov.

In momentul in care s-a predat politistilor, Gheorghe Stefan a spus ca, in afacerea Microsoft sunt peste o suta de oameni implicati iar “adevaratii hoti au baut sampanie in Bamboo”.

“Am acceptat banii, cand mi s-a propus, pentru campania electorala. Sa finanteze campania. Sa ia materiale promotionale, cum se facea. Pentru campania prezidentiala, in 2009. (…) Daca eu eram condamnat pentru ca am acceptat banii pentru partid era o condamnare corecta pentru trafic de influenta politica. Sa stiti ca in dosarul asta sunt o suta de implicati! O suta! Va spun, sunt frustrat ca adevaratii hoti, care au furat banii din Microsoft, sunt liberi si au baut sampanii in Bamboo”, a spus Gheorghe Stefan in momentul in care s-a predat la Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov.

Fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, a fost depistat de catre politistii prahoveni, luni seara, in apropierea orasului Mizil, unde Sandu are domiciliul legal, fiind ridicat de catre agenti pentru a fi dus la penitenciar. Masina in care se afla Gabriel Sandu a fost oprita, luni seara, la intrarea in orasul Mizil, de un filtru al Politiei care se afla in zona de mai mult timp si care nu fusese instituit special in acest scop, potrivit unor surse din Politia Prahova.

In contextul in care, la Inspectoratul de Politie Judetean Prahova au ajuns, luni dupa amiaza, documentele privind condamnarea definitiva a fostului ministru al Comunicatiilor la inchisoare cu executare si avand in vedere ca acesta are domiciliul in orasul Mizil din judetul Prahova, politistii l-au ridicat pe fostul demnitar.

Acesta a fost dus la sediul Politiei pentru efectuarea documentelor si a procedurilor necesare in vederea incarcerarii in penitenciar. Gabriel Sandu va fi dus la Penitenciarul Margineni, pentru executarea pedepsei.

Inalta Curte a majorat luni pedepsele dispuse in dosarul Microsoft, cea mai grea sentinta fiind pronuntata in cazul lui Gheorghe Stefan ‘Pinalti’, care a primit 6 ani de inchisoare. Gabriel Sandu a primit 3 ani de inchisoare cu executare, iar Dumitru Nicolae “Niro” si Dorin Cocos au fost condamnati amandoi la cate 2 ani si 4 luni de inchisoare cu executare.

