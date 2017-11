Dosarul fraudei de la CNAS: 10 persoane au fost retinute

10 persoane au fost retinute, luni, in dosarul fraudei de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

In total, 19 persoane au fost audiate azi de procurorii Directia Nationala Anticoruptie in acest dosar, informeaza Digi24.

Surse judiciare citate de Stiri pe surse au declarat ca procurorii ar extinde cercetarile si in cazul altor persoane, dar si pentru noi fapte.

In 31 august, procurorii au facut ample perchezitii la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti.

Surse judiciare declarau la acea vreme ca e vorba despre fapte de coruptie – decontari pentru pacienti fictivi, in baza a sute de dosare medicale de ingrijire la domiciliu intocmite in fals.

Au fost chiar cazuri in care prioritate la aprobare si decontare aveau aceste dosare medicale cu pacienti fictivi, in detrimentul celor in care pacienti asigurati aveau cu adevarat nevoie de astfel de ingrijiri. Prejudiciul s-ar ridica, in acest caz, la 13,2 milioane de lei.

Ulterior, pe 1 septembrie, presedintele Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate, Marian Burcea, a fost retinut de DNA fiind acuzat de constituirea unui grup infractional organizat si folosirea influentei in exercitiul functiei de conducere in scopul obtinerii de foloase necuvenite.

Alaturi de al au mai fost retinute alte 13 persoane.

In aceeasi zi, premierul Mihai Tudose l-a demis din functia de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) pe Marian Burcea.