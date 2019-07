Dosarul 10 august: Dupa 11 luni de ancheta, procurorii militari declina cauza la DIICOT

Procurorii militari din Parchetul General au declinat la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) ancheta din dosarul protestului Diasporei din 10 august, caz in care sunt pusi sub acuzare mai multi sefi ai Jandarmeriei si ai Ministerului de Interne.

Decizia de a declina ancheta vine in contextul in care DIICOT solicitase spre studiu acest dosar pentru a analiza posibilitatea conexarii acestuia cu cel deschis in urma plangerii depuse de Jandarmerie, care a reclamat actiuni impotriva ordinii constitutionale.

Decizia de declinare la DIICOT vine dupa ce procurorii militari au anchetat acest caz timp de 11 luni. In septembrie 2018, au fost pusi sub acuzare sefii Jandarmeriei, comandantul interventiei, seful Jandarmeriei Capitalei si un fost secretar de stat din Ministerul de Interne.

“DIICOT ar fi trebuit sa dea rapid o solutie in cazul plangerii Jandarmeriei (care a fost facuta imediat dupa protest – n.red.) . Ei nu trebuiau sa tergiverseze aceasta sesizare. Dosarele merg intre unitatile de parchet prin declinare, nu prin cerere de studiu”, explica surse judiciare pentru Ziare.com.

Pe de alta parte, alte surse judiciare spun ca nu este posbil ca procurorii militari sa faca ancheta timp de 11 luni si sa nu-si dea seama daca sunt sau nu competenti in acest caz: “Brusc si-au dat seama de acest lucru dupa ce DIICOT a cerut dosarul la studiu, ca faptele pe care le anchetau au pus in pericol securitatea nationala”.

In cazul in care DIICOT declina, la randul sau, dosarul la procurorii militari, s-ar putea ajunge la un conflict negativ de competenta, care este reglat de procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu.