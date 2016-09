Dosar penal in cazul mortii lui Gyuri Pascu: Politistii ridica documente de la SMURD

Politistii ridica, vineri dimineata, documente de la SMURD in dosarul deschis dupa decesul lui Gyuri Pascu, urmand sa se ridice acte si de la Ambulanta Bucuresti Ilfov.

Surse judiciare au declarat pentru Mediafax ca este posibil ca la finalul actiunilor de vineri sa inceapa audierile.

Dosarul de moarte suspecta a fost deschis imediat dupa decesul artistului, potrivit procedurii. Procurorii au cerut fisa de interventie si alte acte medicale de la Ambulanta Bucuresti-Ilfov, de la Institutul de Medicina Legala si de la SMURD, pentru unele dintre probele ridicate, politisti deplasandu-se la sediul institutiilor.

Medicul care a intervenit initial in cazul artistului Ioan Gyuri Pascu nu a avut cu el intregul echipament si nu a putut face dovada consimtamantului pacientului pentru refuzul de transport la spital, conducerea Ambulantei solicitand sanctionarea disciplinara, potrivit medicului Alis Grasu.

Intrebata daca medicul ar fi trebuit sa-i faca o electrocardiograma lui Ioan Gyuri Pascu, Alis Grasu a precizat ca ea ar fi facut o electrocardiograma, dar ca este “mai exagerata ca alti medici”.

“Medicul nu are in fisa de interventie consimtamantul pacientului in ceea ce priveste refuzul de a fi transportat la spital, desi declara ca a propus acest lucru, dar a fost refuzat. (…) Pentru aceste abateri, comisia a solicitat comitetului director al Serviciului de Ambulanta sanctionarea disciplinara a medicului, in conformitate cu prevederile codului muncii”, a mai spus Alis Grasu.

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, joi, ca, in cazul mortii lui Ioan Gyuri Pascu, primul medic venit pentru interventie a decis sa nu faca o electrocardiograma, dar “poate ca alt medic facea”, precizand ca oficialii Colegiului Medicilor trebuie sa stabileasca vinovatul.

Potrivit Ambulantei Bucuresti-Ilfov, la primul apel dat la ora 03:26 prin 112, motivul invocat a fost “atacul de panica”, in timp ce la al doilea apel, dat la 04:46, motivul solicitarii a fost “cianoza, coma”.

Actorul si cantaretul Ioan Gyuri Pascu, fost membru al trupei Divertis, a murit, luni dimineata, la varsta de 55 de ani, in urma unui infarct.