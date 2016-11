Donald Trump s-a intalnit cu Obama la Casa Alba. Discutiile au durat mai bine de o ora si jumatate

Donald Trump a avut, joi seara, prima intalnire cu Barack Obama la Casa Alba, in calitate de viitor presedinte al statelor Unite. Discutia, care trebuia sa dureze 10 minute, s-a prelugit peste asteptari, cei doi discutand mai bine de o ora si jumatate.

Dupa discutiile care au avut loc in Biroul Oval, cei doi au facut declarati in fata presei, dar sesiunea foto de pe peluza Casei Albe a fost anulata.

Barack Obama a spus ca prioriratea sa este sa asigure o tranzitie linistita, astfel incat Trump sa fie un presedinte de succes. “Daca el reuseste, tara reuseste”, a spus Obama.

“Am discutat despre unele dintre problemele de organizare ale Casei Albe. Am vorbit despre politica externa. Am vorbit despre politica interna. Asa cum am spus aseara, prioritatea mea in urmatoarele doua luni este sa incerc sa asigur o tranzitie de putere care asigura succesul presedintelui Trump.

Cred ca este important, indiferent de partid si indiferent de preferintele politice, sa ne unim, sa muncim impreuna pentru a face fata numeroaselor provocari cu care ne confruntam”, a spus Obama.

La randul sau, Trump a declarat ca il respecta pe actualul presedinte, adaugand ca au discutat despre lucruri minunate, dar si despre unele dificile. Intrebat daca ii va cere sfaturi presedintelui, Trump a spus ca Obama este un om bun.

Despre intalnirea lor, republicanul a mentionat ca trebuia sa dureze doar 10 minute, dar ca s-a intins la mai mult de o ora si jumatate si ca ar fi putut sa mai dureze.

“Va multumesc foarte mult domnule presedinte Obama. Aceasta intalnire trebuia sa dureze 10-15 minute si in care sa ne cunoastem unii pe altii. Niciodata nu ne intalnisem. Am un mare respect (pentru Obama – n.red.). Intalnirea a durat cel putin o ora si jumatate si in ceea ce ma priveste putea sa mai dureze.

Am discutat despre multe subiecte, unele minunate si altele dificile. Abia astept sa lucrez cu presedintele pe viitor, inclusiv pentru sfaturi. (…) Deci, domnule presedinte, a fost o mare onoare sa va intalnesc si astept cu nerabdare sa ne intalnim de multe, multe ori in viitor”, a declarat Donald Trump.

La venirea la Casa Alba, coloana de masini a lui Trump a folosit intrarea dinspre South Lawn, departe de camerele jurnalistilor, transmite Reuters.

Trump a primit acces la sinteza zilnica a presedintelui si alte informatii clasificate, asa cum si Obama a primit de la George W. Bush. In timpul intalnirii dintre Trump si Obama, Michelle Obama a avut o intalnire cu viitoarea Prima Doamna a Americii, Melania Trump.

Si tot joi, vice-presedintele Joe Biden s-a intalnit cu vice-presedintele ales Mike Pence.