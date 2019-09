Donald Trump s-a intalnit cu Mark Zuckerberg, la Casa Alba

Fondatorul Facebook Mark Zuckerberg a avut o intalnire “buna, constructiva” cu presedintele american Donald Trump joi la Casa Alba, a anuntat compania de social media.

La randul sau, Donald Trump a transmis pe Twitter ca a avut o “intalnire buna cu Mark Zuckerberg de la Facebook, joi, in Biroul Oval”, fara a da alte detalii.

Un purtator de cuvant de la Facebook care a dorit sa i se pastreze anonimatul a fost citat de media din SUA spunand ca Zuckerberg s-a intalnit cu “factori de decizie politica pentru a le asculta preocuparile si a discuta despre reglementarea internetului pe viitor”, relateaza vineri dpa si AFP.

La Washington, Zuckerberg – care a mai fost la Capitol Hill pentru a fi audiat in legatura cu scandalul Cambridge Analytica, anul trecut – s-a intalnit joi cu mai multi legislatori republicani, intre care senatorii Josh Hawley si John Cornyn.

Vizita lui Zuckerberg la Washington a avut loc in contextul in care Congresul are in vedere o legislatie care sa protejeze mai bine viata privata fata de gigantii internetului, pentru care datele personale sunt frecvent principala sursa de venit, noteaza AFP. La sfarsitul lui iulie a.c., autoritatile federale americane au impus Facebook, pe care au acuzat-o ca i-a indus in eroare pe utilizatori, un control independent al modului in care trateaza datele personale, plus o amenda record de cinci miliarde de dolari.

ziare.com