Donald Trump l-a demis pe secretarul de stat, Rex Tillerson. Mike Pompeo, şeful CIA, îi ia locul

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat marţi că l-a demis pe secretarul de Stat, Rex Tillerson. Locul lui va fi ocupat de Mike Pompeo, actualul director al Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA).

“Mike Pompeo, directorul CIA, va deveni noul secretar de stat. El va face o treabă fantastică! Îi mulţumesc lui Rex Tillerson pentru activitatea sa! Gina Haspel va fi noul director al CIA, fiind astfel prima şi prima femeie desemnată. Felicitări tuturor!’, a scris Donald Trump pe Twitter.

Decizia vine in contextul in care Tillerson a acuzat Rusia in cazul spionului ucis saptamana trecuta la Londra.