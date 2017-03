Donald Trump Jr. ar fi fost platit de un ONG apropiat Kremlinului

Unul dintre fiii lui Donald Trump ar fi fost platit cu cel putin 50.000 de dolari, de catre un ONG francez. Fondatorul acestuia si sotia sa sunt apropiati ai Guvernului rus.

Donald Trump Jr. este cel care ar fi aparut, in luna octombrie, la un eveniment organizat de cuplul care este aliat al Kremlinului in eforturile de a pune capat razboiului din Siria, scrie The Hill, care citeaza un raport al Wall Street Journal.

Fiul lui Donald Trump ar fi primit suma respectiva pentru un discurs la un dineu ce a avut loc la Hotelul Ritz, din Paris, in calitate de oaspete al Centrului pentru Afaceri Externe. Presedintele acestui ONG, Fabien Baussart, si sotia sa nascuta in Siria, Randa Kassis, au cooperat cu Rusia privind incheierea razboiului sirian, potrivit unor oficiali americani, arabi si europeni.

In ce priveste suma, aceasta a fost dezvaluita de All American Speakers, o agentie care il reprezinta pe Trump Jr si care i-a listat “onorariul” la peste 50.000 de dolari.

Trump Organization, al carui vicepresedinte executiv este fiul presedintelui american, nu a confirmat aceste informatii.

“Donald Trump Jr. a participat la discursuri publice de afaceri de mai mult de un deceniu, discutand o gama larga de subiecte, inclusiv impartasindu-si experientele antreprenoriale si oferind sfaturi de cariera”, a spus Amanda Miller, vicepresedintele de marketing al companiei.

In luna noiembrie, la circa doua saptamani dupa alegerile prezidentiale, The Hill a scris despre discutiile private ale lui Trump Jr cu cei doi, care au avut loc pe 11 octombrie la Paris.

Sursa citata noteaza ca Baussart este cel care l-a nominalizat oficial pe presedintele rus Vladimir Putin la Premiul Nobel pentru Pace, in luna decembrie, pentru rolul avut in incheierea razboiului civil din Siria, in timp ce Kassad conduce un partid politic, Miscarea pentru o Societate Pluralistica, sustinut de Rusia in negocierile pentru a incheia razboiul sirian.

ziare.com