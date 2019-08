Donald Trump, despre lupta anticorupție în România: Președintele Iohannis face o treabă foarte bună. Cred că este un om care poate rezolva problema corupției din România. „Mi-ar plăcea” să vin în România

Donald Trump a declarat marți că apreciază rezultatele luptei anticorupție din România, afirmând că președintele Klaus Iohannis „face o treabă foarte bună” în această privință, transmite HotNews, intr-o corespondenta de la Washington.

Întrebat de corespondentul HotNews.ro dacă în discuțiile bilaterale se va discuta și chestiunea luptei anticorupție, Donald Trump a apreciat că președintele Iohannis „face o treabă foarte bună”.

„Cred că este un om care poate rezolva problema corupției din România și din câte am auzit s-au făcut pași mari. Am auzit că ați făcut progrese uriașe”, a subliniat Trump. „Știu că e un moment politic sensibil”, a mai comentat liderul american.

De asemenea Trump a spus că în multe țări corupția este o problemă dificilă și că știe că și în România există această problemă dar a menționat că are încredere că președintele Iohannis va face ceea ce trebuie în această privință.

Klaus Iohannis a spus că îi va prezenta lui Trump „rezultatele foarte bune înregistrate de România în lupta anticorupție”.

Chestionat dacă se va discuta și chestiunea introducerii României în programul Wisa Waver, Trump a spus că problema a mai fost discutată și va mai fi discutată în continuare.

De asemenea, întrebat dacă va veni în România, Trump a răspuns: „Mi-ar plăcea”. (HOTNEWS)