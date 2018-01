Doi morti, drumuri si scoli inchise, sute de localitati fara curent din cauza viscolului

Joi sunt in vigoare trei atentionari, doua de tip cod portocaliu si una de tip cod galben, valabile pentru mai bine de jumatate din tara.

Mai multe drumuri sunt inchise si numaroase localitati au ramas fara curent electric.

Toate porturile din Constanta au fost inchise din cauza vantului puternic, iar pe Aeroportul Otopeni mai multe zboruri au fost anulate sau au intarzieri. Zboruri intarziate si pe Aeroportul din Iasi.

De asemenea, cursurile au fost suspendate in mai multe scoli.

In plus, joi dimineata in Vrancea un barbat a fost gasit mort in zapada. In judetul Iasi, un altul a decedat pentru ca ambulanta nu a putut ajunge la el.

ziare.com a facut o trecere in revista, pe ore, a problemelor aparute azi in tara din cauza zapezii si a viscolului:

12:45 – Peste 70 de copaci au fost rupti de vant in judetul Covasna, arborii cazand pe DN11C, intre localitatile Bixad si Turia, anunta Mediafax.

12:13 – Un tir care a derapat a intrat intr-un bloc din Adjud, transmite Digi 24.

12:02 – Din cauza unor copaci cazuti pe carosabil traficul rutier este restrictionat pe DN1 la intrarea in Comarnic dinspre Ploiesti si pe DN7 Ramnicu Valcea -Sibiu (localiatea Calimanesti), anunta Centrul Info Trafic al Politiei Romane.

11:56 – Traficul pe un sens de mers este blocat la iesirea din Vaslui spre Barlad, dupa ce vagonul unui TIR care circula in zona s-a desprins de capul autotrenului. Pompierii asigura masuri de prevenire si stingere a incendiilor, avand in vedere ca incidentul s-a produs in preajma unei benzinarii, noteaza Agerpres.

11:55 – Secretarul de stat Raed Arafat a transmis prefectilor din judetele afectate de fenomenele meteorologice extreme sa apeleze preponderent pe timpul zilei la bazele aeriene ale MAI pentru interventie daca sunt cazuri la distanta sau in zone greu accesibile, precizand ca la Iasi exista deja conditii limitate de zbor.

11:51 – O ambulanta cu un pacient care era transportat la un spital din Bacau a ramas blocata intr-un sant de pe marginea unui drum din judetul Vrancea, dupa ce autosanitara a derapat din cauza zapezii de pe sosea, informeaza Mediafax. Potrivit reprezentantilor ISU Vrancea, masina de salvare a ajuns cu rotile in santul de pe marginea drumului din localitatea Lespezi, situata in judetul Vrancea, fara ca pacientul sau echipajul medical sa fie raniti.

11:46 – O bucata de acoperis de pe un bloc din Braila a fost smulsa de vantul puternic, anunta purtatorul de cuvant al ISU Dunarea, lt. col. Stefan Stoian, citat de Agerpres.

11:43 – In unele zone din Muntii Bucegi, zapada poate ajunge chiar si la doi metri, conform jandarmilor montani. “In ultimele 48 de ore in Masivul Montan Bucegi a nins, stratul de zapada ajungand la 25 de centimetri, iar in unele locuri chiar si mai mare. Le recomandam turistilor sa aiba autovehiculul echipat pentru conditii de iarna, iar in caz de inrautatire a vremii sa apeleze cu incredere la patrulele de jandarmi din zona sau la 112″, au spus jandarmii montani, citati de Adevarul.

11:38 – Un barbat din Iasi a murit, pentru ca ambulanta nu a putut ajunge la el la timp, din cauza ninsorilor abundente din ultimele ore, informeaza Pro TV.

11:31 – Circulatia autovehiculelor de peste 3,5 tone, inclusiv pentru mijloacele de transport in comun, a fost restrictionata in judetul Constanta pe toate drumurile nationale si judetene, exceptie facand numai A2 si A4. Restrictia se aplica in intervalul orar 11.00 – 17.00 pe toate drumurile judetene, transmite Mediafax.

11:29 – Incepand cu ora 11:30, se redeschide circulatia rutiera pe DN 11C, pentru toate categoriile de vehicule, intre localitatile Targu Secuiesc si Bixad, anunta CNAIR.

11:28 – In Tulcea, un microbuz in care se aflau zece persoane a iesit de pe carosabil si o persoana a fost ranita. O autospeciala de transport personal si victime multiple s-a deplasat in zona pentru a prelua persoanele din microbuz, conform News.ro.

11:25 – Si in Constanta cateva zeci de localitati au ramas fara curent electric si apa din cauza vantului foarte puternic, fiind avariate mai multe linii de alimentare. De asemenea, in judetul Tulcea, 33 de localitati au ramas fara energie electrica, noteaza Mediafax.

11:23 – Avioanele decoleaza de pe Aeroportul International Iasi cu pana la patru ore intarziere din cauza operatiunilor de degivrare, conform Agerpres.

11:18 – 12 copaci au fost doborati de vant in Sinaia, in judetul Prahova, cazand fie pe drum, pe o casa sau pe terasa unui hotel de lux, fara a se inregistra victime, informeaza Mediafax. ISU Prahova a anuntat ca peste 221 de pompieri, cu 71 autospeciale de interventie si 176 mijloace tehnice, sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale din judetul Prahova.

11:15 – Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere intervine cu utilaje de deszapezire pe mai multe drumuri din tara si pe autostrazi.

11:05 – Peste 200 de tiruri au ramas blocate pe Valea Prahovei. Coloana de masini se intinde pe cativa kilometri.

11:00 – In judetul Galati, doua tiruri au deparat. De asemenea, un autocar cu 23 de persoane, intre care si un copil de opt ani, a derapat si a ramas blocat pe DJ 253 Cudalbi-Baleni, conform ISU Galati.

10:55 – Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anuntat ca in mai multe scoli cursurile au fost suspendate din cauza vremii nefavorabile.

“In Galati sunt 15 unitati scolare, in Arges o unitate scolara, in Bacau cinci, in Sibiu – trei, in Vrancea – doua gradinite, in Harghita – trei unitati scolare, in Prahova – una, in Valcea – trei, in Iasi – 15 unitati scolare, in Tulcea – sapte, la Brasov – trei unitati scolare, in Vaslui – 19 si in Constanta – opt”, a declarat Pop, potrivit Agerpres.

10:53 – Din cauza ghetii si a vantului puternic toate porturile din judetul Constanta (Midia, Mangalia, Constanta Sud, Constanta Nord si Canal Dunare-Marea Neagra) sunt inchise traficului maritim, respectiv fluvial.