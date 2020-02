Documentarul “colectiv”, lansat in Romania, cu avanpremiere in Botosani si Iasi. “Unul dintre cele mai bune filme despre jurnalism care s-au făcut vreodată”

Incepand de astazi, filmul Colectiv va rula, in sfarsit in cinematografele din Romania, dupa ce a facut cu mare succes turul festivalurilor importante din lume.

Filmul ofera in premiera o privire dura, necrutatoare in culisele momentelor-cheie care au avut loc imediat dupa tragedia din clubul “Colectiv”. Urmărind jurnaliști, avertizori de integritate, pacienți arși și oficiali din Guvern, filmul dezvăluie fără compromisuri o întreagă rețea a corupției, minciunii și manipulării.

Pana la sfarsitul lunii februarie, documentarul va rula in avanpremiera, cu cate o proiectie sau doua, in cinematografe din Bucuresti, Brasov, Cluj, Craiova, Iasi, Sibiu, Timisoara, dar si la Botosani, Satu Mare, Sfantu Gheorghe ori Lugov. Nu stim deocamdatat din ce motive el nu ajunge mai devreme si la Suceava, unde exista atat Cinema City, cat si Cinematograful “Modern” care ar putea gazdui o proiectie sau doua in avanpremiera. Totusi, sucevenii pot merge la Botosani, unde vor fi doua proiectii, una marti seara, alta miercuri seara, ambele de la 19.30.

„colectiv” este produs de Alexander Nanau Production în coproducție cu HBO Europe și Samsa Film. Filmul va fi distribuit în cinematografele din țară de către Bad Unicorn, iar trailerul sau, cand a aparut, a fost comparat cu cel de la “Spotlight”.

După premiera din cinematografele din toata tara, programata pe 28 februarie, lungmetrajul realizat de Alexander Nanau va fi disponibil și pe HBO și HBO GO.

Premiera mondială a filmului a avut loc în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia, fiind primul film documentar românesc selectat în cadrul prestigiosului festival italian, iar premiera nord-americană la TIFF (Toronto International Film Festival). Pelicula a fost selectată şi în cadrul altor competiţii europene, printre care Festivalul de Film din Zurich, unde a obţinut premiul pentru cel mai bun film documentar, si la Festivalul de Film Sundance 2020, unul dintre cele mai importante festivaluri de film independent din lume, care se desfăşoară în Statele Unite.

Presa internațională de specialitate, si aici vorbim de cele mai avizate voci din lume din domeniul cinematografiei, a apreciat documentarul, descriindu-l drept o capodoperă și unul dintre cele mai bune filme despre jurnalism.

VARIETY:

„Din când în când un film nu doar îţi deschide ochii, ci te sfâşie, expunându-ţi o prăpastie în moralitate ce rezonează mai departe decât ţara de origine a producţiei. «colectiv», filmul lui Alexander Nanau, este despre un nivel al corupţiei de neimaginat, chiar în centrul sistemului medical din România, o producţie remarcabilă. Una cu adevărat ancorată în vremurile în care trăim, ce merită expunere pe scară largă”.

INDIEWIRE:

„«colectiv» este unul dintre cele mai bune filme despre jurnalism care s-au făcut vreodată, iar lecţiile sale depăşesc graniţele ţării de origine”.

ROLLING STONES:

„Ce se întâmplă după (n.r. – incendiu) este un studiu despre modul în care birocraţia defectuoasă infectează fiecare aspect al unei societăţi, şi motivul pentru care avem nevoie de o presă încăpăţânată. O capodoperă despre putere, corupţie şi minciuni. Absolut genial”.

THE HOLLYWOOD REPORTER:

„Tensionat, emoţional şi atent editat, acest documentar observaţional va avea un ecou puternic şi va genera furie mult timp (după ce parcursul festivalier se va fi încheiat)”.