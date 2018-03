DNA verifica achizitiile Politiei Locale Bucuresti. Reactia Gabrielei Firea

DNA face verificari la Politia Locala Bucuresti vizand achizitia unor masini Duster, a unei masini de topit zapada si desfasurarea unui examen pentru ocuparea unei functii de conducere. Informatia, publicata de un consilier liberal, a fost dur taxata de Gabriela Firea: “o bata cu care mi-a dat in cap”.

Potrivit unui document postat de consilierul general PNL Ciprian Ciucu pe Facebook, DNA a cerut Politiei Locale Bucuresti sa ii puna la dispozitie documentele ce au legatura cu procedura de achizitie a unui lot de incaltaminte (pantofi), a 30 de autoturisme Dacia Duster si a unei masini de topit zapada.

De asemenea, DNA a cerut si documentele ce au legatura cu desfasurarea, in 2017, a examenului de ocupare a functiei de director executiv in cadrul Directiei Siguranta si Ordine Publica.

Documentul a fost trimis de DNA catre Politia Locala pe 7 martie 2018.

Reactia primarului Firea

“Eu am aflat azi dimineata de la o postare a unui consilier general PNL. Cu asta se ocupa Opozitia, cu delatiuni. Nu am stiut, probabil a fost trimisa adresa direct la Politia Locala (…) M-am informat si eu inainte sa vin, a fost transmisa miercurea trecuta, pe 7 martie. Probabil ca toti am fost ocupati cu ziua de 8 Martie si nu am fost informata”, a comentat Gabriela Firea intrebata de presa despre acest subiect.

Edilul general al Capitalei a precizat ca nu e nicio noutate, de vreme ce, saptamanal, Primariei ii sunt solicitate diverse documente, vechi de 10 ani sau din mandatul actual, din partea DNA sau a altor institutii de ancheta.

Gabriela Firea a gasit si vinovatul acestui control al DNA: consilierii din opozitie.

“Nu am ce sa ascund, nu acopar pe nimeni, probabil ca acum s-a primit o sesizare de la bunii nostri prieteni din Opozitie, care cu asta se ocupa, cu blocarea proiectelor, cu delatiunea, vor sa blocheze Bucurestiul si sa perpetueze modelul pagubos in care patru, cinci companii private erau mufate la bugetul Capitalei si castigau toate licitatiile”, a explicat Firea.

“Ce era sa faca domnul consilier de la PNL, dupa ce seful lui i-a spus sa dea cu bata? A luat bata de dimineata, s-a dus cu ea pe Facebook si mi-a dat cu bata in cap”, a acuzat primarul general.

Replica lui Ciucu

Ciprian Ciucu a reactionat la declaratia Gabrielei Firea, sustinand ca el nu a facut niciodata plangere la DNA.

“Zice ca eu ma ocup cu plangeri la DNA. Adevarul e ca n-am facut nicio plangere in viata mea. Prima data cand am intrat intr-o sala de judecata a fost atunci cand m-a dat familia Pandele-Firea in judecata.

Zice ca Opozitia ii blocheaza proiectele. Fals. Minte, e prea usor de verificat, are majoritate (cu PSD, ALDE si PMP). Isi trece toate proiectele, pana si sa puna spital metropolitan la marginea Voluntariului i-a trecut.

Zice ca sunt comunist. Aici, recunosc, mi-a atins o coarda sensibila! Poti sa ma faci in multe feluri, dar pana la comunist. Colegul ei de televiziune, Ciuvica, ma facea fascist. La fel de rau. Bai, nu-i tot aia, puneti-va de acord.

Zice ca am dat cu bata… Pe bune? Nu sunt PSD-ist, nu recurg la violenta fizica, detest violenta. E adevarat, am primit amenintari prin Consiliu de la consilierii pesedisti, dar cum sunt supraponderali si abia ce urca scarile, le-am ignorat.

Zice ca nu vreau binele Bucurestiului. Dar nu eu praduiesc Bucurestiul, nu eu am infiintat 22 de firme pe care sa le politizez, nu eu am acces la bani! Din contra, fac tot ceea ce fac pentru ca iubesc Bucurestiul!”, a notat consilierul.

Amintim ca Ciprian Ciucu a criticat, luni dimineata, pe Facebook conducerea Politiei Locale Bucuresti si modul in care s-a desfasurat examenul pentru conducerea institutiei.

“In legatura cu examenul despre care se intereseaza DNA, e ca la prosti. Prosti rau! Unul dintre concurenti, Toma Nistor, apropiat de Vasii, a scris corect subiectele din plicul celalalt, cel care nu a fost desfacut! Cel care a pierdut a facut contestatie, examenul nu s-a mai concretizat, dar Nistor e in politie, numit temporar”, a scris Ciucu pe Facebook.

Referitor la masina de topit zapada, consilierul general PNL sustine ca prin faptul ca alte institutii au achizitionat astfel de utilaje a fost incalcata o hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

“Despre cele 12 masini de topit zapada. La politie e doar una, dar trebuie sa intelegem contextul general. Masinile astea sunt luate de la acelasi furnizor de catre mai multe institutii din subordinea PMB.

Li s-a cerut directorilor sa le cumpere (si asta duce catre varful PMB) si, cu toate ca au cam aceleasi capacitati, preturile variaza destul de mult, de ordinul ecilor de mii de euro. Aici au incalcat si Hotararea CGMB care contine strategia pe salubritate in care se spune clar ca obligativitatea achizitionarii acestor utilaje este a operatorului de salubritate”, a notat Ciucu.

