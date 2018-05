DNA cere trei ani de închisoare cu executare pentru Călin Popescu Tăriceanu

Trei ani de închisoare cu executare pentru al doilea om în stat, Călin Popescu Tăriceanu. Este pedeapsa cerută de DNA, la ultimul termen al dosarului în care preşedintele Senatului e judecat pentru mărturie mincinoasă. În pledoaria sa, procurorul Anticorupţie a susţinut că obligația de a fi onest îi este total străină lui Tăriceanu şi că argumentele invocate în apărarea lui sunt „puerile și lipsite de logică”.

Călin Popescu Tăriceanu este acuzat că a ascuns adevărul în legătură cu implicarea lui Remus Truică și a foștilor săi consultanți israelieni, în retrocedarea unor terenuri către Paul al României.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a afimat marţi, la Curtea supremă, că acuzaţiile pe care i le aduc procurorii DNA „se bazează pe mistificări şi contradicţii grave”, potrivit Agerpres.

„Toate declaraţiile pe care le-am făcut au fost făcute sincer, cu bună credinţă. Mă consider nevinovat şi nu am dorit să îngreunez cercetarea penală sau tragerea la răspundere a inculpaţilor. Acuzaţiile se bazează pe mistificări şi contradicţii grave. (…) Am detaliat şi în ce a constat legătura cu Dan Andronic şi durata şi în ceea ce îl priveşte pe Tal Silberstein. Este un proces de intenţie şi se doreşte cu totul şi cu totul altceva decât scoaterea la lumină a adevărului. (…) Se fac foarte multe broderii şi supoziţii, care unele dintre ele nu se găsesc astăzi în rechizitoriu”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

ÎCCJ a anunțat că va lua o decizie pe 22 mai.