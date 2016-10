DNA cere deputatilor un nou aviz pentru urmarirea penala a Elenei Udrea. Dosarul se refera la finantarea campaniei prezidentiale din 2009

DNA cere Camerei Deputatilor un nou aviz pentru urmarirea penala a Elenei Udrea, pentru doua infractiuni de instigare la luare de mita, fapte care s-ar fi petrecut cand era ministru al turismului.

“Cauza are ca obiect fapte prin care, pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din anul 2009, au fost colectate sume de bani provenite din infractiuni, care au fost folosite ulterior pentru plata unor servicii prestate in campania electorala”, se afirma intr-un comunicat DNA.

Pe 22 septembrie, DNA a anuntat ca Ioana Basescu este cercetata penal de procurori pentru instigare la abuz in serviciu si spalare de bani, intr-un dosar in care mai este cercetata si Elena Udrea (pentru cinci infractiuni de spalare de bani), in legatura cu finantarea campaniei prezidentiale din 2009.

In urma probelor administrate ulterior au fost obtinute probe noi cu privire la savarsirea, de catre Udrea Elena Gabriela, a doua infractiuni de instigare la luare de mita, pentru care se impune extinderea urmaririi penale, informeaza miercuri DNA.

Ce mai afirma procurorii:

“Pe baza probelor respective a rezultat ca Udrea Elena Gabriela i-a determinat pe Nastasia Gheorghe, secretarul general al Ministerului Turismului, precum si pe Tarhon Victor, presedintele Consiliului judetean Tulcea (institutie care primea finantare si de la Ministerul Turismului pe diferite proiecte), sa ceara reprezentantilor unor societati comerciale care aveau contracte cu cele doua institutii sa achite contravaloarea unor servicii de publicitate furnizate in cadrul campaniei electorale.

Plata s-a realizat in baza unor contracte fictive, iar legatura dintre persoanele care obtineau fondurile infractionale si prestatorii de servicii a fost realizata de catre Udrea Elena Gabriela. Totodata, Udrea Elena Gabriela coordona persoanele care au actionat ca intermediari pentru transferurile bancare realizate, astfel incat banii obtinuti pe cale nelegala sa ajunga la societatile care prestau servicii legate de campanie.

Avand in vedere ca, in perioada savarsirii faptelor Udrea Elena Gabriela avea calitatea de ministru al Turismului, calitate in care il avea in directa subordine pe Nastasia Gheorghe si coopera cu Tarhon Victor, infractiunile de instigare la luare de mita retinute in sarcina acesteia au fost savarsite in exercitarea functiei, astfel incat, pentru a se dispune efectuarea in continuare a urmaririi penale pentru aceste fapte este necesara incuviintarea Camerei Deputatilor.

Cererii transmise i-au fost atasate referatul intocmit de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, precum si un numar de 13 volume cuprinzand copii ale dosarului de urmarire penala.

Precizam ca in prezenta cauza inculpatii Nastasia Gheorghe, Tarhon Victor, Wagner Ioan Silviu, Basescu Ioana, Francesco Giovanni – Mario sunt cercetati sub control judiciar, aceeasi masura fiind dispusa si fata de Udrea Elena Gabriela in legatura cu cele cinci infractiuni de spalare de bani”.

