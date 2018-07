DNA central preia de la DNA Ploiesti dosarele in care sunt implicati membrii familiei Cosma

Procurorul-sef interimar al DNA, Anca Jurma, a dispus ca Structura centrala a institutiei sa preia de la DNA Ploiesti dosarele penale care ii privesc pe Vlad Cosma, Andreea Cosma si Mircea Cosma.

“Ca urmare a efectuarii controlului dispus la Serviciul Teritorial Ploiesti, au fost identificate dosarele penale in care procurorii din cadrul Serviciului desfasoara activitatea de urmarire penala in cauze care privesc, indiferent de calitatea lor procesuala, pe Vlad Cosma, Andreea Cosma si Mircea Cosma.

Cu referire la aceste dosare, in contextul punerii in miscare a urmaririi penale si al dispunerii masurii controlului judiciar, de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, fata de fostul sef al Serviciului Teritorial Ploiesti, procurorul Onea Lucian Gabriel, si pentru a nu exista suspiciuni cu privire la impartialitatea procurorilor care efectueaza urmarirea penala in dosarele respective, procurorul sef al DNA Anca Jurma a dispus preluarea de catre Structura centrala a acestor dosare. Dosarele preluate urmeaza a fi repartizate procurorilor in vederea solutionarii”, se arata intr-un comunicat al DNA remis marti.

Pe 27 iulie, fostul sef al DNA Ploiesti Lucian Onea si fostul procuror Mircea Negulescu au fost pusi sub control judiciar de Parchetul General, pe o perioada de 60 de zile, ei avand interdictia de a comunica intre ei si cu anumite persoane, de a exercita profesia de procuror si de a detine arme.

Parchetul General sustine ca, in anul 2015, Lucian Onea si Mircea Negulescu au determinat prin constrangere un martor (Vlad Cosma – n.r.), amenintandu-l in mod direct ca o vor inculpa pe sora acestuia (Andreea Cosma – n.r.), sa intocmeasca in fals o sesizare pe un alt nume si tabele/ liste cu alegatori din Republica Moldova, documente din care sa rezulte ca alegatorii ar fi primit bani drept “mita electorala”. Documentele au fost expediate prin fax si posta din Chisinau la Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti.

Parchetul mai arata ca, desi stia ca probele sunt ticluite in mod mincinos de martor, Lucian Onea a solicitat Tribunalului Prahova arestarea preventiva a unui inculpat pentru infractiunea de coruperea alegatorilor, prezentand instantei, drept probe, documentele ticluite.

