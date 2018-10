DNA avertizeaza ca noile conditii de vechime impuse procurorilor nu pot fi aplicate retroactiv; incalca legea fundamentala

Directia Nationala Anticoruptie a trimis, marti, un punct de vedere catre Consiliul Superior al Magistraturii in care avertizeaza ca aplicarea retroactiva a noilor conditii de vechime prevazute de Ordonanta Toader intra in conflict cu prevederile constitutionale.

” (…) Daca art. VII al OUG pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei se interpreteaza in sensul ca procurorii numiti la DNA pot fi revocati din functie intrucat nu ar mai indeplini conditiile potrivit legii noi (care impune alte conditii de vechime), ar fi o veritabila retroactivare a legii, ceea ce inseamna nerespectarea dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Constitutie, or legiuitorul este obligat ca in activitatea de legiferare sa respecte principiul neretroactivitatii legii (cu singura exceptie permisa cea a legii penale sau contraventionale mai favorabile) si ar fi incalcat totodata principiul stabilitatii procurorilor consfintit in art. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata”, se arata in punctul de vedere trimis catre CSM.

In documentul semnat de interimara la sefia DNA, Anca Jurma, se precizeaza ca, daca acest lucru se intampla, DNA pierde 34 de procurori. In plus, daca se exclude din vechimea procurorilor si perioada in care acestia au fost auditori de justitie in cadrul INM, atunci institutia va pierde alti 23 de procurori. 57 de procurori ar fi afectati, in total.

” (…) In cazul aplicarii acestui articol, 34 de procurori din cadrul directiei, din care 24 numiti si 10 delegati, vor fi afectati de dispozitiile art. VII mai sus mentionat (…) In cazul excluderii perioadei cat procurorii au avut calitatea de auditor de justitie din vechimea necesara numirii in cadrul directiei in afara celor 34 de procurori care au vechimea sub 10 ani, inca 23 de procurori, din care un delegat, ar avea vechime sub 10 ani”, se arata in punctul de vedere formulat de DNA.

Potrivit G4media, dupa publicarea OUG in Monitorul Oficial, DNA va pierde 57 din 150 de procurori, adica aproape 40% din totalul lor.

Vizati sunt procurorii tineri, cei operativi, ceea ce inseamna ca vor pleca cei care lucreaza efectiv dosare – 57 din cei 100 de procurori.

Astfel, DNA ramane fara 60% din forta de munca efectiva, in cazul aplicarii noilor conditii de vechime.

Amintim ca Guvernul a adoptat in sedinta de luni dimineata OUG pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul Justitiei, iar una dintre prevederile ordonantei mareste de la 8 la 10 ani conditia de vechime pentru ca un procuror sa poata activa in DNA.

Prin aceeasi OUG se prevede ca procurorul DNA trebuie sa fi dat un examen in fata Sectiei pentru procurori din CSM, lucru pe care nu l-a facut niciunul, deoarece prevederea abia a intrat in vigoare.

ziare.com