DNA anunta ca unele dezvaluiri ale Rise Project fac obiectul unui dosar penal

Directia Nationala Anticoruptie a transmis, vineri, ca o parte dintre aspectele continute in investigatia jurnalistica publicata, joi, de Rise Project, face obiectul unui dosar penal aflat pe rolul DNA.

“In acest dosar, constituit pe baza de sesizare din oficiu, procurorii au dispus, la data de 19 februarie 2016, inceperea urmaririi penale in rem (fata de fapte) sub aspectul savarsirii unor infractiuni de coruptie si asimilate coruptiei.

Dupa inceperea urmaririi penale in rem au fost administrate mijloace de proba constand in audieri de martori, ridicari de documente, solicitari de relatii de la autoritatile nationale si de la autoritatile din Brazilia.

Raportat la actele procedurale efectuate in prezenta cauza, precizam ca, atunci cand imprejurarile vor permite, vom fi in masura sa oferim detalii suplimentare”, transmite DNA.

Amintim ca, joi seara, Rise Project a publicat un raport al serviciului secret din Ministerul de Interne din care reiese ca Liviu Dragnea ar fi construit in judetul Teleorman o “retea infractionala compusa din persoane cu putere de decizie in judet” prin care se fraudau fonduri europene si guvernamentale.

Joi, inainte de publicarea articolului, inspectorii ANAF au mers in redactia RISE Project. Dupa ce au existat speculatii cu privire la implicarea lui Liviu Dragnea in acest control, seful PSD a transmis ca nu are nicio legatura si ca cineva incearca sa il compromita.