DNA a pus sechestru pe o casa a lui Victor Ponta, in dosarul “Tony Blair

O parte din averea lui Victor Ponta a fost pusa sub sechestru de procurorii DNA in dosarul in care fostul premier este acuzat de complicitate la spalare de bani si ca si-ar fi folosit influenta pentru a obtine foloase necuvenite.

Purtatorul de cuvant al DNA, Laura Saplacan, a confirmat pentru Ziare.com informatia aparuta initial pe surse citate de televiziunile de stiri, precizand ca sechestrul s-a dispus “pe un imobil”, in urma cu mai multe zile, iar “folosul care a determinat luarea acestei masuri in dosarul mediatizat la data de 6 septembrie 2016 este in suma de 220.000 de euro”.

Masura a fost comunicata institutiilor care trebuie sa ia la cunostinta si sa o aplice, in baza art. 20 din legea 78/2000 care prevede ca in cazul unor infractiuni de acet tip “luarea masurilor asiguratorii este obligatorie”, a mai precizat Laura Saplacan.

La inceputul lunii septembrie, procurorii DNA Ploiesti l-au pus sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile pe Victor Ponta, acesta fiind suspectat de folosirea influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite si de complicitate la infractiunea de spalare de bani, relateaza HotNews. In acelasi dosar a fost pus sub control judiciar si Sebastian Ghita, acuzat de complicitate la spalare de bani, anchetatorii sustinand ca omul de afaceri i-a dat fostului premier si presedinte al PSD 220.000 de euro pentru a-si asigura un loc eligibil la alegerile parlamentare din anul 2012.

“Din ce am inteles eu, este vorba de intalnirea din 2011 dintre ambasadorul UK la Bucuresti, Tony Blair, Mihai Razvan Ungureanu si acordarea titlului de doctor honoris causa lui Tony Blair. Cred ca cei de la DNA Ploiesti investigheaza problema Tony Blair. Nu stiu exact toate acuzatiile. Nu am vreo asteptare, dar dupa cum i-am vazut pe dansii la unitatea de elita ca fac dosare, sper sa nu ajungem sa ne intrebe de intalnirea din Africa de Sud dintre Ponta si Obama si Blair. Sunt prolifici cei de la Ploiesti. Nu cred ca este vorba de nicio coruptie. Cred ca sunt foarte restrictivi astazi in ceea ce priveste modul in care vedem activitatile noastre. Daca orice lucru din viata il interpretam precum coruptie, atunci vom avea dosare. Maine, poimaine si o vanzare de casa, de masina, cu un mic denunt aranjat poate deveni o coruptie care ucide”, declara Sebastian Ghita in luna septembrie.

Procurorii DNA au aratat ca, pentru a crea aparenta ca vizita fostului lider strain in Romania nu are loc la initiativa partidului, “s-a stabilit ca intreaga activitate sa fie organizata prin intermediul unei organizatii nonprofit si apolitice, care sa induca ideea in randul opiniei publice ca intalnirea persoanei publice straine cu Ponta Victor Viorel ar fi avut loc la initiativa celui dintai”. In acest scop, arata procurorii in ordonanta, Victor Ponta, impreuna cu omul de afaceri i-au solicitat reprezentantului organizatiei nonprofit sa gaseasca o modalitate prin care politicianul strain sa fie chemat in Romania fara sa fie cunoscut faptul ca initiativa ii apartinea lui Ponta, iar plata ocazionata de organizarea acestui eveniment sa fie suportata de omul de afaceri prin intermediul unei societati comerciale controlate prin persoane interpuse.

“In acest sens, pentru a disimula originea ilicita a sumei de 220.000 de euro, inculpatul Ponta Victor Viorel a acceptat, in convenienta cu omul de afaceri, incheierea succesiva a doua contracte. Ca urmare a primirii foloaselor necuvenite constand in plata sumei de 220.000 euro necesara obtinerii de capital electoral pentru Ponta Victor Viorel si pentru formatiunea politica reprezentata de catre acesta, conform intelegerii avute, omul de afaceri a fost confirmat, de catre presedintele partidului, Ponta Victor Viorel, drept candidat al partidului, in cadrul unui colegiu electoral din judetul Prahova”, a mai aratat DNA.