Disparitia lui Sebastian Ghita: Soferul sau a fost audiat. La IGPR se face ancheta

Soferul lui Sebastian Ghita, fostul deputat dat in consemn la frontiera si cautat de anchetatori, a fost audiat joi dupa-amiaza de catre politistii prahoveni, demersul avand loc dupa ce Politia a constatat ca Ghita nu a respectat termenii controlului judiciar.

Soferul lui Sebastian Ghita a venit la sediul Politiei Prahova cu unul dintre autoturismele Mercedes ale fostului deputat.

Acesta a fost chemat la Politie in contextul in care IPJ Prahova a primit din partea DNA Ploiesti un mandat de aducere a lui Ghita, iar in urma cautarilor acesta nu a fost gasit, autoritatile constatand ca a incalcat termenii controlului judiciar, spun sursele citate.

Fostul parlamentar folosea pentru a se deplasa doua autovehicule, ambele marca Mercedes, unul de teren si unul de tip van. Uneori parlamentarul avea sofer, alteori isi conducea singur masina.

Sursele citate sustin ca in ultima perioada Sebastian Ghita mergea mai mult cu sofer, cu autoturismul Mercedes van, care are geamuri fumurii.

Fostul parlamentar era supravegheat de catre politisti, iar ultima oara a fost vazut de echipajul de filaj luni seara, pe DN 1. Potrivit unor surse judiciare, parlamentarul a plecat luni tarziu din Bucuresti, iar pe DN 1 a accelerat masina pe care o conducea, atingand o viteza de peste 180 de kilometri pe ora, astfel incat masina care se tinea dupa el l-a pierdut.

Cand au ajuns la locuinta din Ploiesti, situata in cartierul Albert, in nordul Ploiestiului, ofiterii de la filaj au constatat ca masina parlamentarului era in dreptul locuintei, dar pe acesta nu l-au gasit, au precizat sursele citate.

Se pare ca ultima oara cand a fost vazut Ghita a fost chiar la SRI. Conducerea SRI a avut, luni seara, o intalnire “protocolara” cu fostii membri ai Comisiei parlamentare pentru exercitarea controlului asupra Serviciului, care a marcat finalul mandatului fostului Legislativ si la care a participat si Sebastian Ghita, dupa cum a confirmat, pentru News.ro, purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea.

Ancheta interna la IGPR

Joi, la IGPR a fost declansata o ancheta interna, informeaza Realitatea TV.

Ministrul Afacerilor Interne a solicitat, de urgenta, sefului Politiei Romane, efectuarea unei anchete interne cu privire la modul in care au actionat politistii si cum s-a derulat cooperarea interinstitutionala, urmand a fi dispuse masuri in consecinta, informeaza joi IGPR printr-un comunicat de presa.

Politia Romana informeaza ca, pana la acest moment, nu sunt identificate date care sa confirme iesirea din tara a lui Sebastian Ghita si nu a fost emis mandat de arestare preventiva, fapt pentru care, activitatile desfasurate de catre politisti nu se circumscriu celor dispuse in cazurile de dare in urmarire a unei persoane.

Masurile privind intensificarea verificarilor la punctele de trecere a frontierei se mentin, in asa fel incat inculpatul sa nu poata parasi tara.

