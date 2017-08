Disparitia lui Morgenstern: Corpul de Control al MAI a dat un politist pe mana DNA, iar sefii Sectiei 6 au fost inlocuiti

Politistul Sectiei 6 de Politie din Bucuresti care ar fi trebuit sa raporteze lipsa omului de afaceri Avraham Morgenstern este suspectat de favorizarea infractorului, in urma unor verificari efectuate de Corpul de Control al MAI.

Omul de afaceri, care a fugit din tara cu putin timp inainte ca instanta sa pronunte decizia finala in dosarul in care este judecat, a fost prezent la Politie pe 8 mai, ca masura a controlului judiciar impus la sfarsitul anului trecut, nu insa si pe 15 mai, iar lipsa sa a fost semnalata de-abia pe 30 mai.

Potrivit unui comunicat al MAI, remis vineri Ziare.com, DNA a sesizat institutia, IGPR si Politia Capitalei, in luna iunie 2017, referitor la situatia inculpatului Morgenstern, “mai precis in legatura cu modul in care s-a desfasurat programul de supraveghere judiciara dispusa de catre instanta de judecata ca urmare a inlocuirii masurii arestului la domiciliu cu masura preventiva a controlului judiciar”.

DNA, sesizata pentru favorizarea infractorului

“Corpul de Control al MAI a efectuat verificari constatand ca punerea in aplicare a acestor masuri apartinea Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 6 Politie, dosarul de supraveghere fiind repartizat unui politist din cadrul Compartimentului de supravegheri judiciare.

Verificarile au concluzionat ca in intervalul 9.12.2016 – 8.05.2017 inculpatul a respectat obligatia de a se prezenta saptamanal la organul de politie, ultima prezenta la Politie fiind la data de 8.05.2017.

De asemenea, s-a stabilit ca politistul insarcinat cu supravegherea judiciara a inculpatului nu si-a exercitat corespunzator atributiile de serviciu nesesizand instanta despre incalcarea acestui program de catre inculpat. Politistul a facut o serie de verificari si demersuri pentru cautarea inculpatului, insa nu a sesizat instanta despre lipsa acestuia si incalcarea obligatiei de prezentare la politie.

Instiintarea instantei despre nerespectarea programului de supraveghere s-a facut in data de 30.05.2017, in conditiile in care acest demers trebuia realizat de indata ce inculpatul nu se prezentase la termenul din 15.05.2017, conform obligatiei din programul de supraveghere.

In concluzie, Corpul de Control al MAI a constatat in sarcina politistului existenta unei suspiciuni rezonabile de savarsire a infractiunii de favorizarea faptuitorului prevazuta de art. 269 din Codul Penal inaintand o sesizare in acest sens Directiei Nationale Anticoruptie”, transmite MAI.

Conducerea Sectiei 6 a fost inlocuita

In plus, s-a dispus cercetarea administrativa a conducerii Sectiei 6 de Politie din Bucuresti, MAI precizand ca “apreciaza deosebit de grav acest caz, care reflecta deficiente serioase la nivelul managementului, fapt pentru care solicita conducerii Politiei Romane si Politiei Capitalei masuri ferme pentru modul cum a fost gestionata aceasta situatie”.

Ulterior, vineri, directorul general al Politiei Bucuresti, Marius Voicu, a anuntat intr-o conferinta de presa ca seful Sectiei 6 din Bucuresti si adjunctul lui au fost trecuti in functii inferioare.

“Pe cale administrativa, doi ofiteri cu functii de conducere au fost trecuti in functii inferioare, respectiv adjunctul Sectiei 6 si seful Sectiei 6. (…) Pe parcursul activitatii de control judiciar, in ultima perioada a desfasurararii, respectiv de la data neprezentarii inculpatului, au fost constatate anumite deficiente in sarcina politistului desemnat cu aceasta activitate, sens in care au fost dispuse masuri de natura disciplinara, respectiv demararea procedurii de cercetare prealabila a persoanelor responsabile cu coordonarea si executarea acestei activitati de control judiciar”, a explicat Marius Voicu.

Seful Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti a mai spus ca exista si o sesizare a parchetului in acest caz.

Mandat european de arestare

Corpul de control al MAI informeaza si ca, pe 31 mai, “dupa constatarea neprezentarii inculpatului la termenul de judecata, (…) a fost emis mandatul de dare in urmarire nationala si consemn la frontiera, iar, ulterior, la data de 13.06.2017 Curtea de Apel Bucuresti a emis mandat european de arestare pe numele inculpatului, introdus in sistemul de informatii Schengen”.

Amintim ca omul de afaceri Avraham Morgenstern a primit o pedeapsa 12 ani de inchisoare in prima instanta, insa este de negasit de trei luni.

