DIICOT: Proiectul de modificare a legilor justiției nu include punctele de vedere exprimate anterior de procurori. Nu a existat dezbatere publica

Procurorii DIICOT reclama faptul ca proiectul de modificare a legilor justitiei, asa cum a fost prezentat, nu include si punctele lor de vedere, dar si ca nu s-a aflat in dezbatere publica, potrivit unui comunicat de presa. Acestia mai doresc existenta unei dezbateri reale, subliniind ca vor putea prezenta un punct de vedere unitar dupa comunicarea proiectelor.

Procurorii DIICOT au transmis miercuri dupa-amiaza ca modificarile anuntate de catre ministrul justitiei in cursul zilei, nu tin cont de punctele lor de vedere exprimate de-a lungul anilor.

“Procurorii DIICOT au analizat cu atentie modificarile anuntate de catre ministrul justitiei in cursul acestei zile, tinand cont de faptul ca, de mai multe ori in cursul ultimilor trei ani, s-au solicitat magistratilor, judecatori sau procurori, puncte de vedere referitoare la modul in care trebuie concepute legile de organizare si functionare a justitiei; aceste puncte de vedere, votate in adunarile generale ale magistratilor, nu se regasesc in noul proiect, asa cum a fost prezentat”.

Totodata, acestia atrag atentia ca proiectul nu s-a aflat in dezbatere publica, nu a fost publicat pe site-ul MJ si, din pacate, nu reprezinta rezultatul consultarilor anterioare, motiv pentru care “procurorii structurii de crima organizata doresc existenta unei dezbateri reale si a unui dialog permanent intre institutiile mentionate mai sus astfel incat produsul legislativ rezultat sa satisfaca exigentele strategiei nationale de dezvoltare a sistemului judiciar asumata de statul roman”.

De asemenea, procurorii sustin ca in lipsa unui proiect de modificare a legilor justitiei si a unei note de fundamentare scrise, vor putea prezenta un punct de vedere unitar si integrat dupa comunicarea acestora.

“In acest sens, procurorii din structura centrala si teritoriala a DIICOT considera necesara convocarea Adunarii generale a procurorilor, care sa adopte o rezolutie unitara”, mai arata comunicatul.

HotNews