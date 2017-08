DIICOT a retinut un colonel din Jandarmerie. Avea un sfert de milion de lei in birou

Procurorii DIICOT l-au retinut pe Marian Corcodel, colonel in Jandarmeria Romana.

Retinerea pentru 24 de ore a sefului din Jandarmerie vine dupa perchezitiile de joi, intr-un dosar de camatarie si delapidare, aminteste Antena 3.

In varsta de 45 de ani, Corcodel (foto) este comandant al Bazei de Administrare si Deservire a Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane.

Astfel, Corcodel va fi prezentat judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

De asemenea, surse citate de News.ro informeaza ca un alt angajat al Jandarmeriei va fi cercetat sub control judiciar, tot pentru aceleasi acuzatii.

Aceleasi surse sustin ca in biroul comandantului Corcodel s-au gasit la perchezitii aproximativ 250.000 de lei.

Amintim ca, joi dimineata, procurorii DIICOT au facut perchezitii la o unitate logistica a Jandarmeriei Romane. Au fost vizate 12 imobile din Bucuresti si din Ilfov.

Potrivit unui comunicat oficial, in cadrul unei actiuni a fost vizata “destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de camata, delapidare si alte infractiuni aflate in competenta acestei unitati de parchet”.

DIICOT mai anunta ca, din anul 2011, angajati din Baza de Administrare si Deservire a Jandarmeriei Romane au acordat imprumuturi si apoi au cerut “dobanzi considerabile”.