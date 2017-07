DIICOT a fost sesizat in legatura cu afacerile lui Dragnea din Brazilia

Deputatul USR de Cluj, Emanuel Ungureanu, a sesizat, luni, DIICOT, solicitand investigarea afacerilor pe care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, le-ar fi derulat in Brazilia.

Emanuel Ungureanu a declarat, luni, ca dezvaluirile din ultima perioada ridica numeroase semne de intrebare asupra posibilitatii ca Liviu Dragnea sa faca parte “dintr-un grup infractional organizat care a spoliat in mod regulat statul roman”.

“In calitatea mea de membru al Camerei Deputatilor atrag atentia asupra unui numar ridicat de suspiciuni existente in spatiul public la adresa presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Dezvaluirile din ultimele luni, ca si propriile declaratii publice ale domnului Dragnea, ridica numeroase semne de intrebare asupra posibilitatii ca acesta sa faca parte dintr-un grup infractional organizat care a spoliat in mod regulat statul roman”, a spus Ungureanu.

Acesta considera ca este nevoie sa fie deschisa o ancheta care sa lamureasca daca pesedintele Camerei Deputatilor este in spatele unor lucrari “care au depasit limita legalitatii”.

“Tinand cont de functiile importante ocupate de-a lungul vremii de catre Liviu Dragnea, de faptul ca este presedintele PSD, principalul partid din cadrul coalitiei guvernamentale, si mai ales de faptul ca ocupa momentan a treia pozitie in organizarea statului roman, cea de presedinte al Camerei Deputatilor, consider ca este necesara deschiderea unei investigatii oficiale a DIICOT, institutie care trebuie sa lamureasca daca presedintele Camerei Deputatilor se afla in spatele unor afaceri care au depasit limita legalitatii.Sesizarea mea porneste de la o serie de articole publicate de catre RISE Project despre afacerile lui Dragnea din Brazilia”, a mai spus deputatul USR.

Potrivit acestuia, declaratiile lui Liviu Dragnea conform carora “totul pleaca de la Soros” sunt “deosebit de grave”.

“Fie domnul Dragnea incearca sa creeze o perdea de fum in spatele careia sa-si poata ascunde actele ilegale, fie are informatii concrete conform carora George Soros desfasoara activitati ilegale care pot aduce atingere statului roman. In ambele cazuri cred ca este necesara o investigatie a celor de mai sus plecand de la premisa ca cele afirmate de Liviu Dragnea nu se incadreaza in categoria declaratiilor politice de vreme ce acuza de implicare in afacerile statului roman o persoana despre care nu exista dovezi publice ca ar fi incercat in vreun fel sa-l atace pe presedintele Camerei Deputatilor”, considera parlamentarul.