Dezvaluiri din spatele deciziei lui Trump de a bombarda Siria

Washington Post prezinta succesiunea de evenimente, declaratii, dar si detalii din culise care au dus la decizia presedintelui american Donald Trump de a ataca cu rachete Siria la inceputul acestui weekend.

Din momentul in care seful staff-ului de Casa Alba, John F. Kelly, l-a informat pentru prima oara, in noaptea de 7 aprilie, ca zeci de oameni dintr-o suburbie a Damascului au murit sufocati si cu spuma la gura in ceea ce parea a fi un alt atac chimic al regimului Assad, presedintele Trump a fost hotarat sa loveasca din nou Siria.

Pentru el, singura intrebare era cum.

Era o schimbare brusca de ton pentru un presedinte care, cu doar cateva zile in urma, spusese ca are de gand sa retraga trupele americane din Siria si sa mai lase si pe altii “sa aiba grija” de situatia de acolo de acum incolo.

Dar imaginile atrocitatilor de saptamana trecuta l-au bantuit pe Trump, relateaza oficialii Casei Albe citati de Washington Post, declansand sase zile consecutive de deliberari tensionate cu echipa sa de securitate nationala – precum si cu partenerii de coalitie din Franta si Regatul Unit – asupra optiunilor militare de retaliere impotriva pretinsului faptuitor – “animalul Assad”, asa cum chiar Trump l-a descris.

Rezultatul – 105 rachete care au lovit sambata trei dintre fabricile de arme chimice ale presedintelui sirian Bashar al-Assad.

Dupa atac, Trump a revenit pe Twitter cu o declaratie poate prematura: “Misiune indeplinita!”, care aminteste de graba cu care presedintele George W. Bush anunta victoria in Irak in 2003.

Chiar si avand in vedere reactia jubilanta a lui Trump la loviturile aeriene, cativa consilieri apropiati de presedinte au declarat ca nu au niciun indiciu ca ar exista o strategie pe termen lung pentru regiunea siriana. Si se pare ca se afla in aceeasi pozitie acum, ca si dupa atacul din aprilie trecut asupra Siriei.

Continuarea cu detalii de culise pe ziare.com